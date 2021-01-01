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दोषी पर कार्रवाई:ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पुस्तिका में छेड़छाड़ करना सरपंच को पड़ा भारी

बाढड़ा2 घंटे पहले
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  • बीडीपीओ ने जांच में ठहराया दोषी, उपायुक्त कार्यालय को भेजी जांच रिपोर्ट

गांव गोपी की महिला सरपंच ने अपने ही परिवार के सदस्य को सरकारी राशन वितरण की दुकान दिलवाने के लिए ग्राम पंचायत की प्रस्ताव पुस्तिका में पंंचों की बिना सहमति एक प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन ग्रामीणों ने इस मामले की उपायुक्त से की तो उन्होंने बीडीपीओ से जांच करवाई।

उन्होंने सभी पंचों के बयान पर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय को जांच रिपोर्ट भेज दी है। गांव गोपी निवासी अशोक कुमार ने जिला उपायुक्त कार्यालय में शिकायत देकर आरोप लगाया कि गांव के सरपंच के पास सभी पंचों का विश्वास नहीं है।

जिसके कारण कोरम भी नहीं है और सरपंच बिना ग्राम सभा के कोई भी प्रस्ताव पारित करने में असमर्थ है लेकिन फिर भी सरपंच ने गांव में रिक्त सरकारी राशन की दुकान एजेंट पर नियुक्ति के लिए पहले से अन्य कार्य के लिए पारित प्रस्ताव मे ही छेड़छाड़ कर अपने परिवार के व्यक्ति के पक्ष में सहमति जताई थी जो सरकारी नियमों का उल्लंघन व सरकारी दस्तावेज के साथ दुरुपयोग किया गया है।

उपायुक्त कार्यालय ने बीडीपीओ को शिकायत भेजकर सारे मामले की जांच करने का आदेश दिया। उपायुक्त के आदेश पर बीडीपीओ युद्धवीर सिंह ने गोपी के उक्त प्रस्ताव मे हस्ताक्षर करने वाले सभी पंचों को बुलाकर उनसे पहले से पारित प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन किया जिसमें सभी पंचों ने अज्ञानता प्रकट की।

सभी पंचों के बयान दर्ज करने के बाद बीडीपीओ ने सरपंच पक्ष पर सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग करने की रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेज दी है।बीडीपीओ युद्धवीर सिंह ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय व सीएम विंडो पर आई शिकायत पर गांव गोपी के सरपंच व सभी पंचों के बयान कलमबद्ध कर पूरी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेज दी है।

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