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आह्वान:ग्राम स्तर पर मौजिज ग्रामीणों ने 11 सदस्यीय कमेटी गठित की

बाढड़ा3 घंटे पहले
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सर्वजातीय श्योराण खाप 25 के आह्वान पर उपमंडल क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में रविवार को ग्राम स्तर पर मौजिज ग्रामीणों ने 11 सदस्यीय कमेटी गठित की। यह कमेटी ग्रामीणों से चंदा राशि एकत्रित कर प्रतिदिन अलग अलग जत्थे दिल्ली बाॅर्डर व कितलाना टोल प्लाजा पर भेजने का काम करेगी।

इस दौरान टीमों में शामिल किसानों को धरनों में जाने पर हिंसात्मक घटनाओं से दूर रहकर पूरी तरह अनुशासित तरीके से आवागमन कर भागीदारी की हिदायतें दी। गांव काकड़ौली हठ्ी के शिव मंदिर में सरपंच अजीत सिंह की अध्यक्षता में गांव के मौजिज ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर सर्वजातीय श्योराण खाप 25 के आदेश पर देश भर में चल रहे धरनों की तन मन धन से सहयोग की अपील की।

इस अवसर पर मौजिज ग्रामीणों ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन कर प्रत्येक घर से चंदा राशि एकत्रित कर प्रत्येक दिन गांव के एक जत्थे को दिल्ली के गाजीपुर, सिंधु बाॅर्डर, टिकरी बाॅर्डर व एक जत्थे को कितलाना टोल प्लाजा पर संचालित धरनों पर भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मौजिज ग्रामीणों ने धरनों पर जाने वाली टीमों में शामिल किसानों को धरनों में जाने पर हिंसात्मक घटनाओं से दूर रहकर पूरी तरह अनुशासित तरीके से आवागमन कर भागीदारी की सख्त निर्देश दिया।

ग्रामीणों ने कहा कि यह आंदोलन किसान कौम के भविष्य के लिए है। इसलिए हमें पूरी जिम्मेदारी से एकजुटता का प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाते हुए आंदोलन की प्रतिष्ठा को कायम रखना है। पंचायत में वयोवृद्ध किसान नेता रणबीर श्योराण, धूपसिंह, सूबेसिंह, नंबरदार एसोसिएशन हलकाध्यक्ष देवीलाल सैन, सतपाल श्योराण, मुख्तयार सिंह, जयबीर सिंह, शक्ति पहलवान, जगबीर सिंह, नवीन श्योराण, रामफल लीला, हवलदार रोहताश, मांगेराम, पवन फौगाट आदि मौजूद थे।

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