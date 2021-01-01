पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

महिला की संदिग्ध मौत:बहल निवासी महिला की मौत, मायके वालों ने ससुरालियों पर जड़ा जहर देकर मारने का आरोप

बहल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बहल निवासी एक महिला की भिवानी के सामान्य अस्पताल में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर पिला कर मारने का आरोप लगाया है। कलानौर के वार्ड नंबर 8 निवासी अंकित ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी बहन को उसके पति ससुर सास व देवर ने जहर देकर मार दिया। पुलिस ने अंकित की शिकायत पर बहल निवासी पति मनोज कुमार, ससुर रामकुमार, सास रामरति व देवर आनंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मृतका नारायणी 24 वर्ष की थी और उसके 1 पुत्र व एक पुत्री हैं।

पुलिस को दी शिकायत में मृतका के भाई अंकित ने बताया कि उसकी बहन की शादी 4 वर्ष पूर्व बहल निवासी मनोज कुमार के साथ की गई थी। रविवार सुबह 4:00 बजे उसके जीजा मनोज कुमार ने टेलीफोन करके बताया कि उसकी बहन नारायणी की सिविल अस्पताल भिवानी में मौत हो गई है।

इसके बाद जब वह अपने परिवार वालों के साथ हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि नारायणी का चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उनको शक है कि उसकी बहन को चारों ने मिलकर जबरन जहर पिलाया है, जिससे उसकी मौत हुई है। शिकायत में आरोप लगाया कि ससुराल वाले अक्सर उसकी बहन को तंग किया करते थे। इससे वह परेशान थी। जांच अधिकारी एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser