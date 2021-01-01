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कार्रवाई:धमकी देने के आरोप में केस दर्ज

बरवालाएक घंटा पहले
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युवती को उठा ले जाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने जिला कैथल के गांव पोलड़ निवासी रघुवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवती का आरोप है कि युवक रघुवीर उसे पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वह हिसार में नौकरी करती है व रोजाना बस से बरवाला से हिसार के लिए जाती है। बस में जिला कैथल के गांव पोलड का रघुवीर भी सफर करता है। आरोप है कि पिछले तीन माह से रघुवीर उसके साथ गलत भाषा का प्रयोग करता है व गालियां देता है तथा उठाकर ले जाने की धमकी देता है।

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