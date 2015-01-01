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जिले सिंह मर्डर मामला:हत्या के चौथे आरोपी को हिसार से पकड़ा, 3 आरोपी हैं 5 दिन के रिमांड पर

बरवाला4 घंटे पहले
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गांव ढाणी गारण में 4 नवंबर को जिले सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने हिसार के शिव नगर निवासी संजय को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस द्वारा हिसार की शिव कॉलोनी निवासी रामबीर पुत्र रघुबीर, पेटवाड़ हाल आबाद शिव कॉलोनी मिल गेट निवासी सोनू व बलंभा रोहतक निवासी अनिल को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर 5 दिन के रिमांड पर लिया जा चुका है।

संजय को पुलिस ने गुरुवार को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी संजय ढाणी गारण निवासी जिले सिंह की हत्या की योजना बनाने व हत्या की वारदात में आरोपियों की मदद करने में शामिल था। वहीं संजय ने हमलावरों को अपनी बाइक भी उपलब्ध करवाई थी। पुलिस रिमांड के दौरान संजय से बाइक बरामद करेगी व अन्य हमलावरों के बारे में पूछताछ करेगी।

पुलिस जिस दौरान संजय को अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी इस दौरान उसके परिजनों ने जबरन संजय से मिलने की कोशिश की लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद संजय के परिजनों की एक नहीं चली और वे उससे नहीं मिल सके। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर को बाइक पर सवार होकर आए तीन हमलावरों ने गांव ढाणी गारन में जिले सिंह पर उस समय पिस्तौल से गोलियां दाग दी थी जब वह अपनी किरयाने की दुकान पर बैठा था। इस दौरान जिले सिंह को तीन गोलियां लगी थी।

ग्रामीणों ने उसे उपचार के लिए बरवाला के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया था। जहां देर रात उसकी मौत हो गई थी। बाद में ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक सप्ताह तक नेशनल हाइवे पर धरना भी लगाया था। पुलिस ने मामले के संबंध में मृतक जिले सिंह के बेटे श्याम सुंदर के बयान पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें गांव बास निवासी हाल आबाद हिसार की शिव कॉलोनी निवासी जयबीर पंघाल, मंजीत व सोनू, जयबीर पंघाल, मंजीत, सोनू, रामबीर व रघुबीर शामिल हैं। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपितों से पूछताछ करने में जुटी है।

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