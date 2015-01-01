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कार्रवाई:पुलिस ने मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे

बरवालाएक घंटा पहले
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मौली पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मौली पुलिस चौकी इंचार्ज सूरजमल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की ओर से बिना मास्क पहने 5 लोगों के चालान काटे गए है तथा प्रत्येक से जुर्माना राशि वसूली गई है।

चौकी इंचार्ज ने कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य है। तथा कहा कि मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटे जाने की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। तथा लोगों को मास्क पहनने व दो गज की दूरी का पालन किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

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