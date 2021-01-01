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आत्महत्या:दर्जी ने फांसी लगाकर जान दी

बरवालाएक घंटा पहले
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गांव पाबड़ा में दर्जी का काम करने वाले 45 वर्षीय रोशन उर्फ लीला द्वारा शनिवार देर शाम घर में पंखे के हुक से फंदा लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर डीएसपी रोहताश सिहाग, थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पहुंचे व घटना स्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से जरूरी तथ्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही करते हुए रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

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