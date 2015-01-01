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कोविड-19:कोरोना के 12 नए केस मिले, 6110 हुए कुल संक्रमित, 1314 सैंपल लिए

भिवानी4 घंटे पहले
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  • नई लैब से भी आई 1000 से ज्यादा सैंपलाें की रिपोर्ट

भले ही जिले में सर्दी का सितम शुरू हो गया है लेकिन कोरोना संक्रमण से जिले में थोड़ी राहत है। गुरुवार को 3819 लोगों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि 12 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 47 और संक्रमित ठीक होने से अब जिले में 123 कोरोना एक्टिव मरीज शेष हैं। अभी तक 6110 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 5854 मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। सिविल अस्पताल में स्थापित कोरोना टेस्टिंग लैब में ही टेस्टिंग का कार्य शुरू होने से लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है।

तीन दिन पहले रोहतक पीजीआई व अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट विभाग को मिली। इसके अलावा सिविल अस्पताल में स्थापित लैब में भी एक हजार से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट आई है। इसके चलते गुरुवार को विभाग को 3819 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है, जबकि 12 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को 1314 लोगों के सैंपल लिए गए हैं।

पिछले सात दिन से जिले में कोरोना संक्रमण से राहत है लेकिन इसके बावजूद जिले में प्रतिदिन 7 से लेकर 23 तक मरीज मिल रहे हैं। पिछले सात दिनों में 104 मरीज व दो दिन में केवल 19 मरीज मिले हैं। जबकि एक से 10 दिसंबर के बीच जिले में 385 संक्रमित मरीज मिले थे। सीएमओ डॉ. सपना गहलावत ने बताया कि 12 नए मरीज मिले हैं। विभाग की तरफ से लगातार सैंपलिंग अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने जिलावासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है।

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