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नकल के केस दर्ज:सीनियर सेकंडरी व डीएलएड परीक्षा में 28 नकलची पकड़े, प्रतिरूपण का 1 केस दर्ज

भिवानीएक घंटा पहले
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प्रदेशभर में शनिवार काे संचालित हुई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकंडरी गृह विज्ञान विषय एवं डीएलएड द्वितीय वर्ष हिन्दी भाषा शिक्षा शास्त्र विषय की अक्टूबर परीक्षा में नकल के 28 मामले दर्ज किए तथा एक केस प्रतिरूपण का दर्ज किया। इसमें सीनियर सेकंडरी के 13 व डीएलएड के 15 नकल के केस शामिल हैं। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) जगबीर सिंह के उड़नदस्ते द्वारा जिला हिसार के परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर नकल के दाे केस दर्ज किए गए जिनमें एक केस प्रतिरूपण का शामिल है।

उन्होंने बताया कि बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद के उड़नदस्ते द्वारा जिला भिवानी के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जहां परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही थी। उन्होंने बताया कि नकल पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष के स्पेशल उड़नदस्तों द्वारा सभी जिलों का निरीक्षण किया जिसमें जिला- करनाल, कुरूक्षेत्र, महेंद्रगढ़ एवं नारनौल के परीक्षा केंद्रों में नकल के आठ केस पकड़े। बोर्ड सचिव के स्पेशल उड़नदस्तों द्वारा सभी जिलों का निरीक्षण किया जिसमें जिला- जीन्द, पानीपत एवं सोनीपत के परीक्षा केन्द्रों में नकल के छह केस पकड़े।

उन्होंने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा नकल के 9 मामले दर्ज किए गए तथा अन्य उड़नदस्तों द्वारा अनुचित साधन के तीन मामले पकड़े। उन्होंने बताया कि शनिवार काे सीनियर सेकंडरी(शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) के 22 परीक्षा केन्द्रों पर लगभग 442 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए। डीएलएड (नियमित/रि-अपीयर) परीक्षा के 87 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 16 हजार 452 छात्र-अध्यापक प्रविष्ट हुए।

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