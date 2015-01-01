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धोखाधड़ी मामला:नंदगांव और पूर्णपुरा के बैंक उपभोक्ताओं के खातों से निकाले साढ़े 41 हजार रुपये

भिवानी9 घंटे पहले
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दो बैंक उपभोक्ताओं के खातों से अज्ञात व्यक्ति ने नकली एटीएम कार्ड से धोखाधड़ी कर साढ़े 41 हजार की रकम हड़प ली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में नंदगांव निवासी बैंक उपभोक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि उसका भिवानी स्थित एसबीआई में बैंक खाता है। उसके खाते से अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम से 20 हजार की रकम निकाल ली, जबकि एटीएम कार्ड उसके पास था।

इस संबंध में जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो उसे पता चला कि किसी ने धोखाधड़ी से खाते से पैसे निकाले हैं। इसके बाद उसने संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर अपना एटीएम बंद करवाया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 व 420 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा गांव पूर्णपुरा निवासी एक दंपति के ज्वाइंट बैंक अकाउंट से भी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर साढ़े 21 हजार की रकम निकाल ली।

पुलिस को दी शिकायत में महिला रीना ने बताया कि उसके पति नवीन कुमार आर्मी में है और उनका एसबीआई घंटाघर शाखा में ज्वाइंट अकाउंट है। उनके खाते से अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम के माध्यम से दो बार 10-10 हजार व तीसरी बार 1500 रुपये निकाल लिए। इस संबंध में मोबाइल पर मैसेज आने के बाद पता चला। उन्होंने एटीएम कार्ड बंद करवाया और मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये कहना है थाना प्रभारी का

शहर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस लोगों को बार-बार जागरूक कर रही है कि वह एटीएम का प्रयोग करते समय किसी को भी एटीएम रूम में न आने दें। कुछ शातिर चोर उपभोक्ताओं के साथ एटीएम रूम में घुसते हैं और मदद के बहाने उनके एटीएम कार्ड को चालाकी से अपने हाथ में लिए हुए अपने कार्ड-रीडर से स्वाइप कर एटीएम कार्ड का डॉटा कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद शातिर कंप्यूटर की मदद से डुप्लीकेट एटीएम कार्ड बनाकर लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। पुलिस इस गिरोह की तलाश कर रही है।

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