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मौसम:6 किमी प्रतिघंटा काेल्ड वेव से बीते साल के मुकाबले अधिकतम तापमान 4 डिग्री व न्यूनतम पारा 2.9 डिग्री लुढ़का

भिवानी2 दिन पहले
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दिन में चल रही शीतलहर ने जिले में ठिठुरन बढ़ गई है। मंगलवार देर शाम से ही धुंध का प्रभाव देखने को मिला। सुबह के समय लगातार तीसरे दिन कोहरे के कारण दृश्यता 30 मीटर तक ही रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी धुंध और छा सकती है। क्योंकि हवा की गति धीमी रहेगी तो कोहरा छाने की संभावना ज्यादा रहती है। मंगलवार को हवा की गति 6 किलोमीटर प्रतिघंटा जबकि नमी 54 प्रतिशत दर्ज की गई।

बता दें कि 20 दिसंबर को फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। शीतलहर से मंगलवार को भिवानी का अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया। इन दिनाें सामान्यत: अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहता है। बीते साल 15 दिसंबर काे अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

20 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ असर दिखा सकता है। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानों में कड़ाके की ठंड शुरू होगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने की वजह से हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। कृषि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश से गेहूं फसल को लाभ पहुंचेगा। बदलता मौसम में ठंड जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ही फसलों काे फायदा होगा।

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