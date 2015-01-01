पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मॉक ड्रिल:लघु सचिवालय में 6.5 रिएक्टर तीव्रता का भूकंप, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने सरल केंद्र में फंसे 28 लोगों को बचाया

भिवानी2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
घायल को उपचार देती स्वास्थ्य विभाग की टीम।
  • दोपहर ढाई बजे सायरन बजते ही जिला प्रशासन की टीमों ने शुरू किया रेस्क्यू, दस मिनट बाद एनडीआरएफ की 47 सदस्यीय टीम ने घायलों को बिल्डिंग से निकाला

मंगलवार को लघु सचिवालय में प्रशासन व गाजियाबाद से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से भूकंप की मॉक ड्रिल की। भूकंप की तीव्रता 6.5 रिएक्टर मापी गई। दोपहर ढाई बजे सायरन बजते ही जिला प्रशासन की टीमों ने लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र भवन में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। लगभग दस मिनट बाद एनडीआरएफ की 47 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और घायलों को बिल्डिंग बाहर निकालने की मॉक ड्रिल की।

भूकंप से बिल्डिंग में फेंस 28 लोग घायल हुए जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। 25 मिनट तक मॉक ड्रिल चली। मॉक ड्रिल में उप सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार, पुलिस टीमें मौजूद रही। रेडक्रॉस वालंटियर, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधी व मीडिया कर्मियों ने भी भूमिका निभाई। रेडक्रॉस के वॉलंटियर घायलों के रूप में मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ से पहुंचे बचाव दल ने बेहतरीन कार्य दिखाया।

इस तरह हुई मॉक ड्रिल

  • दोपहर ढाई बजे भूकंप आने का हूटर बजा। सायरन बजने के साथ ही लघु सचिवालय परिसर से सभी अधिकारी व कर्मचारी स्वयं के बचाव के लिए अपने-अपने -कार्यालयों से निकल कर बाहर पार्क में एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेेड, बिजली निगम आदि विभागों के अधिकारी बचाव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। डीसी जयबीर सिंह आर्य ने एमरजेंसी ऑप्रेशन सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
  • दूसरी तरफ मॉक ड्रिल रिहर्सल में भूकंप से लघु सचिवालय परिसर में शॉर्ट सर्किट से एक जगह पर लगी आग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तुरंत काबू पाया।
  • फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम ने बिल्डिंग में फंसे 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को उठाकर मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाए चिकित्सा शिविर तक लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।
  • 5 मिनट बाद डिप्टी कमांडेंट आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में 47 सदस्यीय एनडीआरएफ गाजियाबाद की टीम मौके पर पहुंची
  • टीम ने सरल केंद्र में फंसे लोगों को छत पर रस्सी का एक सिरा बांधकर परिसर में खड़े एक पेड़ से रस्सी का दूसरा सिरा बाधा और रस्सी व सेफ्टी उपकरणों की मदद से लोगों को बाहर निकाला।
  • टीम जब क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर पहुंची तो एक कुत्ता भी दिखाई दिया। टीम सदस्यों ने रस्सी के सहारे कुत्ते को भी सुरक्षित बाहर निकाला। टीम ने 11 लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला।
  • भूकंप के कारण पड़े मलबे के नीचे किसी व्यक्ति की तलाश के लिए एनडीआरएफ के बचाव दल ने रेसक्यू ऑप्रेशन के दौरान डॉग स्क्वायड का सहारा लिया। टीम ने दो डॉग स्क्वायड को छोड़ा और उन्होंने मलबे के नीचे किसी व्यक्ति के होने पर भोग कर संदेश दिया। इसके बाद टीम ने पत्थर, लोहे व स्टील के मलबे को कटर से काटा और सावधानी पूर्वक मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया।
  • भूकंप व लघु सचिवालय में बिल्डिंग में लोगों के फंसे होने की सूचना पर भारत एंड स्काउट के वालंटियर व समाज सेवी संगठनों के सदस्य भी पहुंचे। स्वयं सेवकों ने इमारत में दबे छह सदस्यों को सकुशल बाहर निकाला।
  • आखिर में एनडीआरएफ के डॉग स्क्वायड ने पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया और जब टीम को लगा कि अब बिल्डिंग में कोई व्यक्ति नहीं फंसा है तो तिरंगा झंडा फहरा कर मॉक ड्रिल के सफल आयोजन की घोषणा की।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें