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कोरोना अलर्ट:जिले में 84 नए कोरोना संक्रमित मिले, कुल संख्या 4757, 4029 मरीज ठीक होकर लौटे

भिवानी10 मिनट पहले
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भिवानी। कोरोना जांच के सैंपल लेते हुए स्वास्थ्यकर्मी।
  • अब तक 75 लोगों की हो चुकी मौत, स्वास्थ्य विभाग का सैंपलिंग अभियान जारी

शुक्रवार काे 84 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए जिस से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 4757 पर पहुंच गया। राहत की बात यह है कि इनमें से 4029 मरीज ठीक हाे चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों में विभाग की तरफ से लगातार स्क्रीनिंग व सैंपलिंग अभियान जारी है। जिले में संक्रमण रूकने का नाम नहीं ले रहा हैं। हर रोज जिले में नए संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है।

दूसरी तरफ त्योहारों पर बाजारों में भीड़ बढ़ने व लापरवाही के कारण लोग मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। संक्रमण से अभी तक जिले में 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद 80 प्रतिशत लोग अभी तक स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की पालना करते दिखाई नहीं दे रहे हैं।

यहां यहां मिले नए संक्रमित : गांधी नगर चरखी दादरी से, गांव मंदौला, न्यू हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-13, गांव लालावास, हनुमान गेट, बैंक काॅलोनी, हालु बाजार, गांव खानक, हनुमान ढाणी, बिचला बाजार, सेक्टर-13, बाग कोठी क्षेत्र, रविदास मंदिर क्षेत्र, जिला जेल भिवानी, पुराना हाउसिंग बोर्ड, आसलवास मरहेटा, गांव तालु, गांव रतेरा, गांव कंलिगा, गांव उमरावत व कमला लाइन आदि में एक-एक संक्रमित मरीज मिला है। इसके अलावा न्यू भारत नगर व नन्दराम कटला क्षेत्र में दो-दो संक्रमित समेत 84 नए मरीज मिले हैं जबकि 41 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में अब 653 एक्टिव केस है।

मास्क लगाने की अपील

अभी तक 4757 मरीज मिले हैं जिनमें से 4029 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने जिलावासियों से अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की हर हाल में पालना करने की अपील की है। -डॉ. सपना गहलावत, सीएमओ

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