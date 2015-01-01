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आगजनी:बैग और फोम हाउस के गोदाम में लगी आग, 30 सोफा सेटों के साथ सीट कवर व कपड़ा भी जला

भिवानी4 घंटे पहले
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हांसी गेट नया बाजार रोड स्थित बागड़ी मार्केट के सामने गुरुवार सुबह आठ बजे बैग व फोम हाउस के गोदाम में आग लगने से लगभग 15 लाख रुपये कीमत के सोफे व साेफा बनाने में उपयोग होने वाला कपड़ा जलकर राख हो गया। लगभग आधा घंटे की मशक्कत बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि बिजली शार्ट सर्किट से गोदाम में आग लगी है।

बावड़ी गेट क्षेत्र निवासी मुकेश हांसी गेट से नया बाजार राेड पर बैग व फोम हाउस के नाम से दुकान का संचालन करता है। दुकान से 100 फुट की दूरी पर गोदाम है। गोदाम में बैग बनाने के अलावा सोफा सेट की सीटें व सोफा कपड़ा सिलाई का कार्य करते हैं। बुधवार रात 9 बजे कर्मचारी गोदाम बंद कर घर चले गए थे। गुरुवार सुबह लगभग आठ बजे दुकान से धुआं निकलता देखकर पड़ोसी दुकानदारों ने गोदाम संचालक मुकेश को फोन कॉल कर दुकान में आग लगने की सूचना दी। मुकेश ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान से धुआं निकल रहा था। मामले की सूचन फायर ब्रिगेड को दी। दमकल की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

गोदाम संचालक मुकेश ने बताया कि आग से गोदाम में रखे 30 सोफा सेट जल गए। इसके अलावा हजारों मीटर साेफा सेट का कीमती कपड़ा भी आग की भेंट चढ़ गया। गोदाम में सोफे का 300 से 500 रुपये प्रति मीटर मूल्य का हजारों मीटर कपड़ा जलकर राख हो गया। इसके अलावा गोदाम में रखे गद्दे व सीट कवर भी आग की भेंट चढ़ गए। इससे उसे लगभग 10 से 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम संचालक ने बताया कि दुकान में आग लगने के कारणों का पता नहीं है लेकिन बिजली की तार व बोर्ड पूरी तरह से जला हुआ था।

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