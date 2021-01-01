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अचानक धावा:फड़-स्टॉल लगाने वालों का सामान और रोड पर खड़े वाहन 6 ट्रॉलियों में ले गए नप कर्मी

भिवानी2 घंटे पहले
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सरकुलर रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान एक स्कूटी को उठाकर ट्राली में चढ़ाते नगर परिषद कर्मी। - Dainik Bhaskar
सरकुलर रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान एक स्कूटी को उठाकर ट्राली में चढ़ाते नगर परिषद कर्मी।
  • नप का ट्रैफिक पुलिस के साथ सरकुलर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान

नगर परिषद ने बुधवार को ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर में सरकुलर रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नप व ट्रैफिक दस्ते ने तीन घंटे चले अभियान में फुटपाथों से मेज, साइन बोर्ड समेत छह ट्राॅली सामान कब्जे में लिया है। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक स्कूटी को भी दस्ते के कर्मचारियों ने उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर कर कब्जे में लिया। इसके चलते फुटपाथों पर मेज लगाकर सामान बेचने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

सुबह 10 बजे नप व ट्रैफिक पुलिस दस्ता, ट्रैक्टर ट्रॉलियों व दो क्रेन लेकर ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत के नेतृत्व में हांसी चौक पर पहुंचा। दस्ते ने हांसी चौक से घंटाघर रोड की फुटपाथों पर लगी मेज, साइन बोर्ड कब्जे में लेना शुरू किया। सामान बेचने वालों ने हल्का विरोध भी किया लेकिन दस्ते ने मेज व अन्य सामान को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डालना शुरू कर दिया। इससे अन्य लोगों ने अपनी मेज व सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद दस्ते ने हांसी गेट से घंटाघर तक सड़क फुटपाथों से मेज व अन्य सामान को कब्जे में लिया।

जानिए...क्या कहते हैं पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी

1. ट्रैफिक थाना एसएचओ विक्रांत ने कहा कि प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने नप के साथ मिलकर सरकुलर रोड से अवैध अतिक्रमण हटवाया है। फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण से मार्ग पर जाम की स्थिति रहती है और पैदल चलने वालों को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। इसके कारण लोग सड़कों पर चलने को मजबूर होते है और दुर्घटना की आशंका भी रहती है। 2. नप सफाई निरीक्षण विकास कुमार ने बताया कि सरकुलर रोड के साथ बाजारों में लोग फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है वहीं पैदल चलने वालों को फुटपाथ पर रास्ता नहीं मिल पाता है। नप का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बाजारों में बनी रहती है ये स्थिति

1. शहर के छह किलो मीटर लंबे सरकुलर रोड पर सुबह 9 बजते ही जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और दिनभर वाहन रेंग-रेंगकर चलते हैं। इसके अलावा घंटाघर से हांसी गेट, पुराना बस स्टैंड, महम गेट, रोहतक रोड, फैंसी चौक, दादरी गेट, हनुमान गेट आदि क्षेत्रों में दिन में लगभग 15 से 20 बार 10 से 30 मिनट तक जाम लगता है। 2. घंटाघर चौक पर 6 से ज्यादा बैंक शाखाएं हैं। जिसके कारण फुटपाथों पर बाइक व फोर व्हीलर वाहन खड़े रहते हैं। इस क्षेत्र में सड़कों पर भी वाहन जमा रहते हैं। नेहरू पार्क के सामने भी फुटपाथों पर कपड़े बिक्री करने वाले 5 से 7 मेज लगाकर रेडिमेड कपड़े बिक्री करते हैं। इससे पैदल चलने वाले सड़कों पर चलने को मजबूर होते हैं। 3. महम गेट पर भी ऐसे ही हालत बने रहते हैं। दुकानों के बाहर रेहड़ियां खड़ी रहती है और यहां स्थित लगभग एक दर्जन निजी अस्पतालों के बाहर टू व फोर व्हीलर जमा रहते हैं। इससे जाम के हालात बनते हैं। 4. फैंसी चौक पर सड़क के दोनों तरफ स्टॉल लगती हैं। इससे यहां जाम के कारण टू व्हीलर चालकों का भी निकलना मुश्किल हो जाता है।

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