पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

नियुक्ति:बलदेव सिंह घणघस को सर्वसम्मति से बनाया सर्व एकता पार्क व सामुदायिक सभा का प्रधान

भिवानीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सर्व एकता पार्क एवं सामुदायिक सभा की बैठक कैनाल रेस्ट हाउस के साथ निर्माणाधीन पार्क स्थल पर सेवानिवृत्त आईएएस आरपी सिंह कि अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन करतार सिंह ग्रेवाल ने किया। सभा में डॉ. आरबी गोयल ने प्रधान पद के लिए बलदेव सिंह घणघस का नाम प्रस्तावित किया जिसका सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया।

जिसका अनुमोदन अजीत सिंह सांगवान व मास्टर शेर सिंह ने किया। बैठक के दौरान कोषाध्यक्ष रतन सिंह जिंदल ने पार्क के निर्माण पर खर्च हुई राशि एवं प्राप्त धनराशि का ब्यौरा प्रस्तुत किया। नवनिर्वाचित प्रधान बलदेव सिंह घणघस ने बताया कि इस पार्क के सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रेस प्रवक्ता सुरेश शर्मा ने बताया कि सर्व एकता पार्क की मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रधान बलदेव सिंह घणघस के साथ सभा का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही स्थानीय प्रशासन से मुलाकात करेगा और बच्चों के लिए झूले तथा अन्य व्यायाम उपकरण लगवाने के लिए शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी संपर्क स्थापित किया जाएगा। महासचिव अजीत सिंह सांगवान ने बताया कि यह चुनाव तीन वर्ष के लिए मान्य होगा और अन्य पदाधिकारियों तथा कमेटी का गठन प्रधान द्वारा अपने स्तर पर शीघ्र किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें