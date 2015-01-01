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अपराध:बापोड़ा के श्रीकांत की हत्या का चौथा आरोपी भी गिरफ्तार

भिवानी9 घंटे पहले
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बापोड़ा निवासी श्रीकांत की हत्या में शामिल चौथे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में शामिल मृतक की पत्नी व उसके साथी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने 28 अगस्त को जाटू लोहारी-सुई लिंक रोड स्थित ड्रेन के पास बनी पुलिया से एक युवक का शव बरामद किया था। जिसकी पहचान गांव बापोड़ा निवासी श्रीकांत के रूप में हुई है।

डीएसपी विरेंद्र सिंह व थाना प्रभारी जय सिंह ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए और मामले की जांच शुरू की लेकिन पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को एक सप्ताह बाद भी नहीं सुलझा पाई थी। इसके बाद पुलिस को मृतक के एक दोस्त पर शक हुआ और जांच आगे बढ़ाई। फोन कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस 10 सितंबर को आरोपियों तक पहुंची और श्रीकांत की हत्या में उसकी पत्नी के भी शामिल होने की पुष्टि हुई थी।

पत्नी के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रीकांत की हत्या की थी और शव को सुई लिंक रोड पर फेंक दिया था। पुलिस ने 10 सितंबर को मृतक की आरोपी पत्नी व उसके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 13 सितंबर को मामले में शामिल तीसरे आरोपी गांव धनाना प्रथम निवासी रोहताश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अब गुरुवार देर शाम मामले में शामिल चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गांव धनाना निवासी संदीप उर्फ बाबा के रूप में हुई है।

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