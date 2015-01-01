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ग्रामीणों को सुविधा:खरक कलां में राेज 40 घरों की रसोई तक पहुंचेगी बायोगैस

भिवानीएक घंटा पहले
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव खरक कलां की गोशाला में लगाए गए 85 क्यूबिक साइज के बायोगैस प्लांट से निकलने वाली अतिरिक्त गैस पाइप लाइन के माध्यम से गांव खरक कलां में ग्रामीणों को दी जाएगी। गांव में प्रतिदिन 40 परिवारों तक गैस की आपूर्ति होगी। गैस का कनेक्शन बस स्टैंड के आसपास देने की योजना बनाई गई है। फिलहाल गैस का कनेक्शन गोशाला को दिया गया है।

खरक कलां गोशाला में स्थापित बायोगैस प्लांट से गोशाला के उपयोग के अलावा जो अतिरिक्त गैस बनेगी वह प्रथम चरण में ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरे चरण में प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा और ग्रामीणों को सस्ती दरों पर गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। शनिवार को जिला परिषद के सीईओ प्रदीप कौशिक गांव खरक कलां स्थित गोशाला में पहुंचे और बायोगैस प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गांव खरक कलां में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बायोगैस प्लांट लगाया गया है।

इस बायोगैस परियोजना से बेहतर जैविक खाद तैयार बनेगी। गोबर से तैयार होने वाली जैविक खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ने में मदद मिलेगी। इस परियोजना को आत्म निर्भर प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ताकि उत्पादित गैस व जैविक खाद से आय अर्जन हो सके तथा प्रोजेक्ट का रख-रखाव सुनिश्चित हो सके। इस बायोगैस प्लांट में प्रतिदिन 2.5 गैस सिलेंडर जितनी गैस पैदा होगी।

ग्राम पंचायत बॉयो गैस प्लांट के लिए कर सकती है आवेदन

इस दौरान ग्रामीणों को गैस प्लांट के संबंधित में जानकारी देते हुए जिला परिषद एवं डीआरडीए के सीईओ कौशिक ने बताया कि जिला में अनेक गोशालाएं और नंदीशाला हैं, जहां काफी संख्या में मवेशी हैं। इस परियोजना से न सिर्फ सफाई सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों, पशुपालकों व अन्य को आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जो भी ग्राम पंचायत बायोगैस प्लांट लगवाना चाहता है वह पंचायत का प्रस्ताव पास कर डीआरडीए भिवानी को आवेदन कर सकता है। कोई भी ग्राम पंचायत नवीन व नवीकरण अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा मवेशियों की संख्या अनुसार 25 से 85 क्यूबिक मीटर साइज का बायोगैस प्लांट स्थापित करवा सकता है।

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