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वेदर अलर्ट:11 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली कोल्ड वेव, न्यूनतम पारा 1.1 डिग्री और लुढ़का

भिवानी4 घंटे पहले
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हनुमान ढाणी क्षेत्र में धुंध के चलते नीम की पत्तियों पर जमा ओस।

भिवानी शहर में सुबह और शाम को घना कोहरा छाने लगा है। इस वजह से पार्कों में सैर करने वालों की संख्या में भी कमी आई हैै। गुरुवार अलसुबह शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के बीच थी। सुबह साढ़े 6 बजे बाद चली तेज सर्द हवाओं से कोहरे में कमी आई। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.8 दर्ज किया गया।

सुबह 11:30 बजे एकाएक कोहरा छंट गया और धूप निकल आई। बेशक धूप निकली लेकिन सर्द हवाओं से दिनभर कोई राहत नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार नॉर्थ वेस्टर्न हवाएं चल रही हैं। इस वजह से रात और सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है। अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके बाद रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 18.0 डिग्री व न्यूनतम पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते साल 17 दिसंबर काे अधिकतम तापमान 13 डिग्री व न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था।

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि फिलहाल सर्द हवाओं का दौर जारी रहेगा। पूअर विजिबिलिटी में बहुत जरूरी होने पर ही गाड़ी लेकर बाहर निकलें। गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें। मौसम शुष्क है, ऐसे में त्वचा पर इसका असर पड़ता है। इसलिए मॉइश्चराइज्ड का इस्तेमाल करें।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

  • शुक्रवार: आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रह सकता है।
  • शनिवार: मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल बन सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है।
  • रविवार: आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रह सकता है।
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