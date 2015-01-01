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समीक्षा:सरकारी कर्मियों के फैमिली आईडी का काम 11 तक पूरा करें

भिवानीएक घंटा पहले
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परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य को लेकर डीआरडीए सभागार में एडीसी राहुल नरवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एडीसी ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य 11 नवंबर तक हर हाल में पूरा करें।

एडीसी राहुल नरवाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाना प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार की अनेक योजनाएं पहचान पत्र से जोड़ी जाएंगी जिसका लाभ नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्य की समय-समय पर समीक्षा करते हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे निजी स्कूलों के माध्यम से भी परिवार पहचान पत्र बनाने का कार्य शुरू करवाएं, इसके लिए उनका बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाए।

एडीसी ने खेल विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी खेल प्रशिक्षकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक करें ताकि सभी खिलाड़ी अपना-अपना परिवार पहचान पत्र बनवाएं। इसी प्रकार से विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि वे गांवों में ग्राम सभाओं में भी परिवार पहचान पत्र बनाने की जानकारी दें।

उन्होंने नगर परिषद,नगर पालिका अधिकारियों से कहा कि वे पार्षदों की ड्यूटी लगाएं कि वे अपने-अपने वार्ड में लोगों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए जागरूक करें। इसके लिए पार्षदों के टारगेट तय किए जाएं। इस दौरान जिला योजनाकार भागीरथ कौशिक ने बताया कि जिला में करीब ढाई लाख परिवार पहचान पत्र बनाए जाने हैं। इस अवसर पर सीएमजीजीए आयुष सिंघल, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह श्योराण, उप जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा आदि मौजूद रहे।

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