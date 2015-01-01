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लापरवाही का नतीजा:बाजारों में भीड़ के साथ बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, एक दिन में रिकाॅर्ड 174 नए मरीज मिले

भिवानी2 घंटे पहले
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  • बाजारों में अब भी 80 प्रतिशत लोग नहीं कर रहे मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

जिले में पिछले तीन दिन से काेराेना संक्रमण पहले से ज्यादा खतरनाक हाेता जा रहा हैं। गुरुवार काे दाे और संक्रमित मरीजों की माैत हाे गई वहीं रिकार्ड 174 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले है। जिले में अब संक्रमण से मरने वालों की संख्या 75 पर पहुंच गई है और संक्रमण का आंकड़ा 4,673 पर पहुंच गया है। बाजारों में जैसे जैसे त्योहारों पर भीड़ बढ़ रही हैं वैसे ही जिले में संक्रमण की रफ्तार भी तेज हो रही हैं। बाजारों में अभी भी 80 प्रतिशत लोग मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।

यहीं कारण है कि पिछले तीन दिन में जिले में 380 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को एक दिन में रिकार्ड 174 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बुधवार को 95 व मंगलवार को 111 संक्रमित मरीज मिले थे। दो संक्रमित मरीजों की और मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग जिले में बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतित है।

कहां मिले नए संक्रमित

बाबा नगर, अशोका काॅलोनी, जुई, एमसी काॅलोनी, कृष्णा काॅलोनी, पुरानी अनाज मंडी, जिला जेल, तिलक मिष्ठान भंडार, लोहारू, आदर्श नगर में एक-एक संक्रमित मरीज मिला है। इसके अलावा हेतमपुरा में दो, नया बाजार में तीन, दादरी गेट में चार, सेक्टर-13 में पांच संक्रमित मरीज समेत गुरुवार को रिकार्ड 174 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे संक्रमण का ग्राफ 4,673 पर पहुंच गया है। 47 और मरीज ठीक हुए है, इससे जिले में कोरोना काे मात देने वालों की संख्या 3,986 हो गई है। जिले में कोरोना के 612 एक्टिव केस हैं।

गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी

सीएमओ डॉ. सपना गहलावत ने बताया कि कोरोना मरीज को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो वह विभाग के जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने जिलावासियों से भीड़ में जाने बचने तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की हर हाल में पालना करने की अपील की है। क्योंकि फिलहाल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभाग की गाइडलाइन की पालना करना बेहद जरूरी है।

ग्राहकों के साथ दुकानदार भी लापरवाह

त्योहारों पर बाजारों में भीड़ बढ़ना लाजमी है लेकिन कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पालना करना भी बेहद जरूरी है। जबकि बाजारों में लोग विभाग की गाइडलाइन की पालना करने के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। घंटाघर से सराय चौपटा व सराय चौपटा से बिचला बाजार तक भीड़ के कारण टू व्हीलर का निकलना भी मुश्किल हो रहा था। बर्तन बाजार व सर्राफा बाजार में भीड़ का आलम यह है कि सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। 80 प्रतिशत लोग कोरोना से बेफिक्र चलते दिखाई दे रहे हैं। यही स्थिति दुकानों में है। दुकानों में 10 से 20 ग्राहक एक समय में खरीददारी करते दिखाई दिए। ग्राहक सामान खरीदने में व दुकान सामान बेचने में व्यस्त थे। न तो ग्राहक मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते दिखाई दिए और न ही दुकानदार।

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