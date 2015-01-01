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कोविड 19 अपडेट:सात दिन में कोरोना संक्रमण की दर 24 प्रतिशत बढ़ी, डेथ रेट डबल; तीन और संक्रमितों की मौत

भिवानीएक घंटा पहले
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  • 65 नए पॉजिटिव मिले, कुल संक्रमित हुए 4,220, मरने वालों की संख्या 66

जिले में कोरोना संक्रमण पहले से तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। जिले में शनिवार को तीन और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इससे संक्रमण से मरने वालों की संख्या 66 पर पहुंच गई है। जिले में पिछले 7 दिनों में 10 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 412 संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 4,220 पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि 3,751 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके है।

प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार स्क्रीनिंग व सैंपलिंग अभियान जारी है। तोशाम निवासी 60 वर्षीय कोरोना संक्रमित सतबीर नामक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। सतबीर पहले से शुगर व बीपी की बीमारी से ग्रस्त था। तीन नवंबर को उन्हें सांस में दिक्कत होने पर परिजनों ने मरीज को हिसार के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया था। जहां चार नवंबर को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। छह नवंबर को संक्रमित ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

शनिवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं तोशाम निवासी विद्युत निगम में जेई पवन कुमार सतबीर के एक दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मिले थे। उन्हें भी हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके अलावा गांव कुंगड़ निवासी संक्रमित 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार को 65 नए काेरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे संक्रमितों की संख्या 4,220 पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि 3751 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके है।

पिछले 7 दिनों में जा चुकी है 10 संक्रमितों जान

अप्रैल से सितंबर के बीच 183 दिनों में केवल 36 संक्रमितों की मौत हुई थी लेकिन अक्टूबर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा और अक्टूबर में 31 दिन में ही 21 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया था। नवंबर में जिले में संक्रमण और तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 7 दिनों में ही 10 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर में संक्रमण से मरने की रफ्तार 49 प्रतिशत तक बढ़ गई थी लेकिन नवंबर में सात दिनों के अंदर ही अक्टूबर के मुकाबले मृत्यु दर 50 प्रतिशत और बढ़ गई है। इसी तरह से संक्रमण की रफ्तार भी अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 24 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

रिकवरी रेट 65 प्रतिशत: सात दिनों में 277 मरीजों ने दी कोरोना को मात

जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा हैं। एक से सात नवंबर तक जिले में 412 संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि 277 मरीज ठीक हुए है। इसके अलावा सात दिनों में 10 संक्रमितों की मौत हुई। पिछले 7 दिनों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की रफ्तार 65 प्रतिशत है।

इस तरह खतरनाक होता जा रहा है संक्रमण

  • अप्रैल से सितंबर के बीच 183 दिन में हुई 36 संक्रमितों की मौत जबकि 2743 मिले थे संक्रमित मरीज।
  • अक्टूबर में 31 दिन में हुई 21 कोरोना संक्रमितों की मौत जबकि 1177 मिले थे संक्रमित।
  • नवंबर में सात दिनों में ही हो चुकी 10 संक्रमितों की मौत जबकि संक्रमित 412 मरीज मिल चुके हैं।
  • जिले में अक्टूबर के मुकाबले नंवबर में 24 प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण।

प्रभावित इलाकों में सैंपलिंग जारी, शनिवार को 850 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे

विभाग की तरफ से लगातार सैंपलिंग जारी है। शनिवार को 850 लोगों के सैंपल लिए गए है। जिले में अब कोरोना एक्टिव 403 मरीज है। शनिवार को 81 और मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने जिलावासियों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की हर हाल में पालना करने की अपील की है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी की पालना करने से कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है।-डॉ. सपना गहलावत, सीएमओ।

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