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सुविधा:कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब तैयार, अभी नहीं मिला टेक्निकल स्टाफ

भिवानी4 घंटे पहले
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  • लैब में प्रतिदिन एक हजार सैंपल की होनी है टेस्टिंग

सिविल अस्पताल में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हो गई है, लेकिन लैब में टेस्टिंग के लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। इसके कारण लैब में अगले 10 दिन से पहले कोरोना सैंपल टेस्टिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। पिछले एक महीने से लैब का निर्माण कार्य चल रहा था। लैब में मशीन व अन्य सभी जरूरी मशीनें व वस्तुएं स्थापित की जा चुकी है और गुरुवार को लैब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है।

जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दो महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसके लिए विभाग ने दवाओं के स्टोर रूम की ऊपरी मंजिल पर स्थित भवन को लैब के लिए चयनित किया गया था। एक महीने से लैब के निर्माण को लेकर कार्य चल रहा था। अब लैब बनकर तैयार हो गई है। विभाग के पास चिकित्सकीय स्टाफ तो उपलब्ध है लेकिन टेस्टिंग के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं है।

लैब में एलटी, स्पोर्टिंग स्टाफ, ऑपरेटर आदि की जरूरत है और अभी तक एक भी टेक्निकल स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लैब में कोरोना सैंपल के आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे। जिसकी रिपोर्ट उसी दिन मिल सकेगी। लैब में सैंपल टेस्टिंग की क्षमता प्रतिदिन एक हजार सैंपल की रहेगी। हालांकि आरंभ में प्रतिदिन 500 सैंपल की टेस्टिंग की जाएगी। लैब में टेस्टिंग शुरू होने के बाद विभाग को रोहतक पीजीआई व अग्रोहा मेडिकल कॉलेज हिसार में सैंपल भेजने की जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां प्रतिदिन कोरोना सैंपल लेकर रोहतक पीजीआई व हिसार अग्रोहा कॉलेज में जाती है।

जल्द की जाएगी व्यवस्था

लैब बनकर तैयार हो गई। टेक्निकल स्टाफ नहीं है। जिसकी व्यवस्था जल्द की जाएगी। स्टाफ की व्यवस्था होने पर लैब संचालन के लिए आईसीएमआर को स्वीकृति के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। स्वीकृति मिलते ही टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। कोशिश है कि एक सप्ताह के अंदर लैब में टेस्टिंग कार्य शुरू हो जाए। ऑटोमेटिड आरएनए न्यूक्लिक एक्सट्रेक्शन मशीन लगाई गई है जो सैंपल से वायरस को अलग करती है।'' -डॉ. सपना गहलावत, सीएमओ।

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