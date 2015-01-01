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ठेकेदारों की बैठक:डीसी ने टाउन पार्क व ग्रीन बेल्ट के ठेकेदारों की क्लास लगा पेड़ों की कटाई-छंटाई के दिए निर्देेश

भिवानीएक घंटा पहले
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  • शहर के सभी मुख्य पार्कों व ग्रीन बेल्ट के निरीक्षण के बाद ली ठेकेदारों की बैठक

शहर में पार्कों का निरीक्षण करने के बाद डीसी जयबीर सिंह आर्य ने शनिवार को हुडा के टाउन पार्क व ग्रीन बेल्ट के ठेकेदारों की क्लास लगाई और सख्त निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से ग्रीन बेल्ट में लगे पौधों में पानी डालें और उनकी छंटाई करें। साथ ही आदेश दिए कि ग्रीन बेल्ट फूलदार पौधों से महकनी चाहिए ताकि पार्कों की शोभा देखते ही बने।

डीसी जयबीर सिंह आर्य ने शुक्रवार को शहर के सभी मुख्य पार्कों व ग्रीन बेल्ट का निरीक्षण किया था। इस दौरान अधिकतर पार्कों की हालत खस्ता मिली थी और ग्रीन बेल्ट में पेड़ों की भी छंटाई नहीं थी। शनिवार को डीसी ने अपने कार्यालय में हुडा अधिकारियों व ठेकेदारों की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए।

बैठक में क्या दिए निर्देश

  • बैठक में सबसे पहले डीसी ने टाउन पार्कों व ग्रीन बेल्ट के ठेकेदारों से उनको दिए गए कार्य की टर्म एंड कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी ली। इसके बाद सख्त निर्देश दिए कि पार्कों व ग्रीन बेल्ट में नियमित रूप से पानी डाला जाए ताकि पौधे सूखने न पाए।
  • ठेकेदारों को निर्देश दिए कि पार्कों में काम करने वाले लोगों को समय पर वेतन दिया जाए। किसी का वेतन बकाया नहीं रहना चाहिए। अगर किसी का वेतन समय पर नहीं दिया जाता है तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
  • ठेकेदारों से सख्ती के साथ कहा कि ठेका काम करने के लिए दिया जाता है और काम दिखाई भी देना चाहिए।
  • हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीन बेल्ट में बड़े-छोटे पेड़ों की नियमित रूप से कटाई-छंटाई हो और अधिकारी नियमित रूप से ठेकेदारों का काम चेक करें। साथ ही पार्क में सैर करने वाले लोगों से पार्क में कमियों के बारे में जानकारी लें और उसे पूरा करें।
  • अधिकारी, ठेकेदार और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मिलकर कार्य करें।
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