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कर्मचारियों को दिए निर्देश:जीवन प्रमाण-पत्र लेने के लिए लगाए गए खुले दरबार का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण

भिवानी2 दिन पहले
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डीसी जयबीर सिंह आर्य ने मंगलवार को जिला खजाना अधिकारी कार्यालय परिसर में खजाना कार्यालय की ओर से लगाए गए ओपन दरबार का औचक निरीक्षण किया। ओपन दरबार में कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा पेंशनधारकों के जीवन प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान डीसी ने कार्य रहे कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी दें ताकि खजाना से जुड़े पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करवा सकें।

उन्होंने बताया कि हर साल एक नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। यदि कोई पेंशनधारक जीवन प्रमाणपत्र नहीं देता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है। जीवन प्रमाण-पत्र में पीपीओ नंबर, आधार नंबर, खाता संख्या नंबर एवं मोबाइल नंबर देना होता है। इसी प्रकार से यदि किसी पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र देना होता है।

डीसी ने इस दौरान जिला खजांची जगवंत दून को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर इस कार्य का निरीक्षण करें। उन्होंने यहां पर जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाने आए पेंशनधारकों से भी बात की। जिला खजांची दून ने डीसी को बताया कि यहां पर जीवन प्रमाण-पत्र लेने के लिए खजाना कार्यालय से सुरेश, आकाश, पूनम व जितेन्द्र की ड्यूटी लगाई गई है।

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