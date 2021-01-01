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बैठक:दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति ने की बैठक, बार एसो. दिव्यांगों के साथ: सत्यजीत

भिवानी2 घंटे पहले
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ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति की मासिक बैठक एलआईसी रोड लघु सचिवालय में दिव्यांग समाज हरियाणा के अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। मंच संचालन एडवोकेट सुनील पंवार ने किया।

कार्यक्रम में मुख्यअतिथि जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट सत्यजीत पिलानिया व विशिष्ट अतिथि उपप्रधान सोमबीर भाटिया, राजेश यादव एडवोकेट, सचिव मंगेज सिंह एडवोकेट व अरविंद एडवोकेट उपस्थित रहे। अतिथियों का दिव्यांग समाज ने फूलमालाएं पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने दिव्यांग समाज की समस्याओं का ज्ञापन जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सत्यजीत पिलानिया को सौंपा।

प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने कहा कि दिव्यांग समाज की प्रत्येक समस्या में बार पूरी तरह से दिव्यांगों के साथ है। दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक शौचालय का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। इस अवसर पर रमेश, प्रदीप, प्रवीण चौधरी, राजबाला, गोपीराम, सतीश, राजकुमार, सोनू प्रधान, राजकुमार, पुष्पा व सोनू आदि उपस्थित रहे।

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