पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मेडिकल कॉलेज धरना कमेटी ने उठाई मांग:जिला प्रशासन करवाए सीएम और एसीएस के साथ बैठक

भिवानी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एक जनवरी से शुरू किए गए मेडिकल कॉलेज निर्माण और यूनिवर्सिटी में नौकरियों और शैक्षणिक सीटों पर आरक्षण के लिए गांव प्रेमनगर का धरना 31वें दिन भी जारी रहा। धरने काे आसपास के गांवों से ग्रामीणों ने समर्थन दिया।

वक्ताअाें ने बताया कि प्रशासन ने धरना कमेटी को मुख्यमंत्री व एसीएस से बैठक का आश्वासन दिया था। प्रशासन की तरफ से दी गई समय सीमा भी समाप्त होने वाली है। धरनारत लोगों ने फैसला लिया की यदि शीघ्र प्रशासन अपने वादे के अनुसार मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाता है तो 15 जनवरी को किए गए प्रदर्शन व जिला प्रशासन को दिए ज्ञापन के अनुसार चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय के मुख्यद्वार को बंद कर दिया जाएगा। धरने काे एडवोकेट ब्रह्मानंद, हवासिंह, कपूर सिंह, मा. सतबीर सिंह, दलीप सिंह अहलावत, रणबीर सिंह ने अपना समर्थन दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser