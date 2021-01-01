पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हड़ताल:3 की हड़ताल के लिए बिजली कर्मचारियों में उत्साह: गोयत

भिवानी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ऑल हरियाणा पावर कार्पोरेशन वर्कर्ज यूनियन शहरी यूनिट के प्रधान अशोक गोयत के नेतृत्व में कर्मियों ने चांग, बामला, रेवाड़ी खेड़ा, सैय, बापोड़ा, हालुवास, रूपगढ़ शिकायत केंद्रों व सब स्टेशनों पर जाकर के इश्तिहार व पर्चे बांटकर हड़ताल का निमंत्रण दिया। मुख्य वक्ता के तौर पर राज्य ऑडिटर धर्मबीर भाटी ने बताया कि बिजली बिल 2020 हर वर्ग के लिए खतरनाक है। बिजली के रेट लगभग ढाई गुणा व तीन गुणा बढ़ेंगे।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो विभाग 1970 से लेकर 74 के बीच जनहित में खोले गए थे। आज केंद्र सरकार इन्हें घाटे का सौदा बताकर पूंजीपतियों को मनमाने रेटों पर बेच रही है, जिससे आने वाले समय में बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए बिजलीकर्मी इसका विरोध करते हैं। सह सचिव जितेंद्र मिरान ने कहा कि बिजली को मानवहित में 24 घंटे सस्ती दरों पर मिले, बिजली जैसे क्षेत्र का निजीकरण बंद हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser