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उम्मीद करियर पोर्टल का आरंभ:10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें करियर के प्रति गाइड करेगा उम्मीद पोर्टल

भिवानी3 घंटे पहले
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  • पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल के यू-ट्यूब चैनल पर भी जानकारी ले सकते हैं विद्यार्थी

हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। छात्रों को काउंसलिंग तथा करियर गाइडेंस प्रदान करने के लिए उम्मीद करियर पोर्टल का आरंभ किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से उम्मीद काउंसलिंग सेंटर भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोले हैं जिसके माध्यम से बच्चों की काउंसलिंग तथा करियर गाइडेंस की जा रही है। उम्मीद करियर पोर्टल 2021 का लाभ केवल हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही उठा सकते हैं।

पोर्टल से जुड़ने के बाद विद्यार्थियों को घर बैठे ही जानकारी मिलेगी। विद्यार्थी को उम्मीद पोर्टल पर करियर संबंधी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध होगी। 10वीं की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों के सामने कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में पढ़ाई करने व आईटीआई आदि के विकल्प होते हैं। इसी तरह 12 कक्षा की पढ़ाई करने के बाद भी विद्यार्थियों के लिए कई तरह के विकल्प होते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों को विकल्पों की पूरी जानकारी नहीं होती है। शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद करियर संबंधी पूरी जानकारी मिलेगी।

विद्यार्थी खुद जान सकेंगे कि वे किस फील्ड में आगे बढ़ें

उम्मीद करियर पोर्टल का यू-ट्यूब चैनल भी है। जिसे सब्स्क्राइबर कर सकते हैं। समय-समय पर चैनल पर करियर संबंधी गाइडेंस वेबिनार भी कराए जा रहे हैं। पोर्टल पर विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। फीस, कोर्स के भविष्य में रोजगार के अवसर विद्यार्थी पता कर सकते हैं। विद्यार्थी खुद ही यह जान सकता है कि वह किस फील्ड में आगे बढ़ने लायक है।

जानिए.. पोर्टल का उद्देश्य : हरियाणा उम्मीद करियर पोर्टल 2021 का आरंभ हरियाणा के छात्रों को काउंसलिंग तथा करियर गाइडेंस प्रदान करने के लिए किया गया है। इससे कि उन्हें यह पता चलेगा कि किस क्षेत्र की पढ़ाई करना उनके लिए लाभदायक है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को अपनी रूचि के क्षेत्र के बारे में भी पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि छात्रों को गलत गाइडेंस मिलने के कारण वह गलत कोर्स का चयन कर लेते हैं। जिससे कि उन्हें आगे जाकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को करियर गाइडेंस मिलेगी जिससे कि वह सही कोर्स का चयन कर पाएंगे।

आवेदन करने की प्रक्रिया

सर्वप्रथम आपको उम्मीद करियर पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।

होम पेज पर आपको लॉगइन करना होगा।

यदि आप शिक्षक हैं तो आपको स्कूल आईडी दर्ज करनी होगी और यदि आप छात्र हैं तो आपको एसआरएन नंबर दर्ज करना होगा।

इसके बाद आपको पासवर्ड दर्ज करना होगा।

अब आपको लॉगइन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।

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