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विरोध:किसान संगठनों ने धनाना-लोहारू में लगाया जाम पुलिस ने आधे घंटे में खाली करवाए नेशनल हाईवे

मुंढाल2 दिन पहले
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धनाना में कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हाे भिवानी-जींद मार्ग को जाम लगाते किसान।
  • तीनों कृषि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी, 26-27 को दिल्ली कूच का ऐलान
  • सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी

कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने विरोध स्वरूप धनाना गांव में भिवानी–जींद एनएच 709 को जाम कर रोष जताया। किसान संगठनों ने तीनों कानून वापस न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी और 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच की भी बात कही। किसान संगठनों के विरोध को देखते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह, सदर थाना प्रभारी श्रीभगवान यादव व एसआईएस कुलदीप सिंह भारी पुलिस बल सहित मौके पर मौजूद रहे।

किसान संगठन कृषि अध्यादेशाें से लेकर कानून बनने तक विरोध करते आ रहे हैं। इसको लेकर पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन ने गुरुवार को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया था। इसी के तहत गांव धनाना में संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा सूबेदार राजमल की अध्यक्षता में कुछ देर रोड जाम कर रोष जताया गया। इस अवसर पर कामरेड ओमप्रकाश, किसान नेता जोगिंदर तालु, राज सिंह धनाना, करतार ग्रेवाल, सज्जन सिंगला, किसान नेता रमेश पंघाल, गंगाराम श्योराण, राजकुमार जताई, बनी सिंह नंबरदार सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहे।

दिल्ली में करवाएंगे किसानों की ताकत का अहसास

किसान नेताओं ने बताया कि ये कृषि कानून किसानों के विरोध और बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। किसान सभा के राज्य वरिष्ठ उप प्रधान मा. शेर सिंह व जिला प्रधान करतार ग्रेवाल ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आज पूरे देश का किसान लामबंद होकर सड़कों पर उतर आए। किसान नेताओं ने कहा कि 26-27 नवंबर को दिल्ली कूच करके सरकार को किसानों की ताकत का अहसास करवाया जाएगा।

पुलिस तैयार थी, लेकिन नहीं हुई कोई अव्यवस्था

वहीं मौके पर मौजूद डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने किसानों को समझा कर जल्द ही जाम खुलवा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस तैयार थी, लेकिन कोई अव्यवस्था नहीं हुई। स्थिति सामान्य रही और 30 मिनट में ही जाम खुल गया। केन्द्र व प्रदेश सरकार व उसके मंत्री कृषि कानूनों को किसान हितैषी होने का दावा करते नहीं थकते, वहीं किसान संगठन शुरू से इनका विरोध कर कभी पुलिस की लाठियां खा रहे हैं तो कभी गिरफ्तारी दे रहे हैं।

लोहारू में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ चार और मुद्दों को लेकर दिया धरना

लोहारू में किसानों ने अपनी सात मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को देवी लाल चौक पर आधे घंटे तक जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में लोहारू में किसान सचिवालय के सामने धरनारत हैं। दोपहर करीबन 2 बजे धरने पर बैठे किसानों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए देवी लाल चौक पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। करीबन आधे घंटे तक लगाए गए जाम के दौरान अनेक वाहनों की कतारें लग गई। भाकियू के जिला अध्यक्ष मेवा सिंह आर्य, ब्लॉक प्रधान धर्मपाल बारवास, जिला उपाध्यक्ष आजाद सिंह भूंगला, गोपीचंद बारवास, उमेद सिंह फरटिया सहित अनेक किसानों ने रोड जाम के दौरान नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक किसानों के साथ मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

किसानों ने बताया कि आवारा पशुओं का उचित प्रबंध सरकार द्वारा करवाया जाए, तीन अध्यादेश जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें एमएसपी की गारंटी दी जाए। लंबित पड़े बिजली कनेक्शन तुरंत जारी करवाए जाए। खरीफ फसलों का मुआवजा दिलवाया जाए और वर्ष 2019 में सरसों की फसल का बकाया दिलवाया जाए। पूर्व प्राचार्य पृथ्वी सिंह गोठड़ा पर दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए। इन मांगों सहित अन्य किसानों की जायज मांगों के लिए किसानों ने प्रदर्शन कर रोड जाम किया है। इस दौरान रोहतास झुंपा, रामअवतार नंबरदार, जयसिंह गिगनाऊ, अमर सिंह फर्टिया, राम सिंह शेखावत, अमर सिंह अमीरवास, कैप्टन इंद्राज दमकौरा आिद मौजूद थे।

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