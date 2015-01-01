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नशे पर लगाम:छापेमारी कर अवैध शराब के साथ चार लोग किए गिरफ्तार

भिवानी4 घंटे पहले
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पुलिस ने बिना लाइसेंस व परमिट के अवैध रूप से शराब रखने व बेचने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 4 स्थानों से 68 बोतल अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों पर अवैध शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की चार टीमों ने बीती रात हनुमान गेट, ढाणी सरोग्यान, गांव गोठड़ा व गांव कुशलपुरा में दबिश दी।

जहां लोग अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से चार लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। जिनकी पहचान हनुमान गेट निवासी संतु, ढाणी सरोग्यान निवासी अरुण, गोठड़ा निवासी सज्जन व कुशलपुरा निवासी अजय के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दीवार काे लेकर हुए झगड़े में महिला घायल, तीन लाेगाें पर केस दर्ज

दीवार को लेकर हुए झगड़े में चाचा ने अपने पुत्र व पुत्री के साथ मिलकर भतीजे व उसकी पत्नी से घर में घुसकर मारपीट की। पीडि़ता चैहडख़ुर्द निवासी ममता का भिवानी सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने ममता के बयान पर तीन लोगों को नामजद कर मामला दर्ज कर लिया है। ममता ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार को अपने घर पर बच्चों के साथ थी।

इसी दौरान कृष्ण कुमार, बलजीत व ज्योति अचानक से उनके घर में आ गए और आते ही उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। कृष्ण ने उसके पीठ पर कुल्हाड़ी से चोट मारी जिससे वह घायल हो गई। इसी बीच शोर सुनकर उसका पति देशराज आया तो सभी ने मिलकर उसके साथ भी मारपीट की। जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि ममता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

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