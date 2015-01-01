पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बेखौफ बदमाश:मिलकपुर व बड़सी जाटान में चार जगह चोरी, डिजायर में आए थे चोर

बवानी खेड़ा9 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गुरुवार रात को मिलकपुर बस स्टैंड पर हार्डवेयर की दो दुकानों में इन्वर्टर बैटरी, नकदी, बड़सी जाटान में शराब ठेके पर शराब पेटियों की चोरी के अलावा एक अन्य घर में नगदी व दो फोन चोरी की चार वारदातें हुई। थाना बवानी खेड़ा पुलिस सहित डाॅग स्कायर्ड, फिंगर प्रिंट्स की टीमों ने जांच की। पुलिस ने सीसीटीवी में फुटेज की जांच शुरू कर दी। फुटेज में दो चोर एक डिजायर गाड़ी में आते हैं।

मिलकपुर की दुकान से बैटरियां चोरी कर गाड़ी की डिग्गी में डालते हुए नजर आए। घटना गुरुवार रात लगभग बाहर बजे की है। मिलकपुर में राजेश व कर्मबीर की दुकान से चोरों ने इनवर्टर व बैटरियां चुरा कर डिजायर गाड़ी में डाली। इसके अलावा चोरों की एक अन्य टीम ने बड़सी जाटान के बस स्टैंड पर स्थित शराब ठेके में चोरी की।

शराब ठेकेदार सुनील कुमार ने बताया उसका सेल्समैन राकेश उर्फ बिंडा रात साढ़े 11 बजे तक शराब ठेके में मौजूद था। उसके बाद ठेके में चोरों ने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर सहित 20 पेटी देसी शराब, 11 पेटी अंग्रेजी शराब, 5 पेटी बीयर चुरा ली। इसके अलावा गांव में संदीप कुमार के घर में चोरों ने 26000 की नगदी सहित दो मोबाइल भी चुराए। बवानी खेड़ा थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि पुलिस के अलावा डाॅग स्क्वैड सहित फिंगर प्रिंट्स की टीमें भी मामले की जांच कर रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें