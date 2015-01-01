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मांग:सरकार शारीरिक शिक्षकों को खेल व स्कूल सहायक पद पर नियुक्ति शीघ्र दिलवाए

भिवानी2 दिन पहले
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लघु सचिवालय के बाहर लगातार चल रहे शारीरिक शिक्षकों के धरने को संबोधित करते हुए हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में समायोजित करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब जल्द से जल्द शारीरिक शिक्षकों को खेल व स्कूल सहायक पद पर सरकार पदभार ग्रहण करवाए ताकि वे भी अपनी आजीविका चला सके।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नौकरी बहाली के आश्वासन के बाद बर्खास्त कर्मचारियों में आशा की किरण जगी थी लेकिन सरकार के ढूलमूल रवैये के कारण परिवार के सदस्यों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। मंगलवार काे क्रमिक अनशन पर मीनू रानी, प्रवीण कुमारी, कृष्णा कुमारी, विनोद सांगा थे। अनशन का संचालन पीटीआई मदन लाल सरोहा ने किया।

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान अजीत राठी, सुभाष कौशिक ऑडिटर सकसं, राजेश शर्मा हरियाणा रोडवेज, होशियार सिंह गणेशर, राजेश लांबा हेमसा, मा. राजबीर बलियाली ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द बर्खास्त पीटीआई को खेल एवं स्कूल विशेष सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करे। सभी कर्मचारी सामाजिक संगठनों ने जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करने की मांग की। इस अवसर पर मा. जगरोशन, कुलभूषण आर्य, अशोक चाहर, रामनिवास जेबीटी, सुरेंद्र दिनोद, महेंद्र सिंह श्योराण, सतीश जुई, सुखदेव सिंह पालुवास, रणधीर सिंह, बस्तीराम सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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