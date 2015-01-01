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महाराणा प्रताप कॉलोनी में वारदात:पति ने नशे में चाकू से किए नौ वार, पीजीआई रेफर

भिवानीएक घंटा पहले
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करवा चौथ पर्व पर बुधवार को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कमाना के लिए उपवास पर थी। उसी दौरान महाराणा प्रताप कॉलोनी में एक पति ने शराब के नशे में पत्नी पर चाकू से एक के बाद एक 9 वार किए। महिला को उसके भाई मौके पर पहुंचकर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में घायल महिला के भाई गांव बसई खुडाना जिला महेंद्रगढ़ निवासी रिंकू ने बताया कि वह डाबर कॉलोनी में रहता है। उसकी बहन कविता की शादी वर्ष 2009 में महाराणा प्रताप काॅलोनी निवासी रुद्र प्रताप से हुई थी। बुधवार शाम साढ़े सात बजे उसे सूचना मिली कि उसके पति ने कविता पर चाकू से हमला कर दिया है। वह सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचा तो उसे पता चला कि परिजन उसे सिविल अस्पताल में ले गए हैं।

वह अस्पताल में पहुंचा तो चिकित्सक उपचार कर रहे थे और उसकी बहन बोलने की स्थिति में नहीं थी। रिंकू ने बताया कि उसकी बहन के सिर, गले, कान, छाती, पैर, हाथ, कंधे, गर्दन समेत 9 स्थानों पर चोट के निशान थे। जहां से चिकित्सकों ने घायल महिला को हालत गंभीर होने पर रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया था। फिलहाल महिला शहर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। शिकायत में ननंद व सास ने भी कविता को नाजायज चोटें मारने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने भाई के बयान पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324 व 34 के तहत मामला दर्ज किया है।

जानें क्या था मामला
घायल महिला के भाई रिंकू ने बताया कि उसकी बहन का बुधवार को करवा चौथ का व्रत था। शाम लगभग सात बजे वह रसोईघर में खाना बना रही थी। इसी दौरान उसका जीजा शराब के नशे में रसोई घर में आया तो चाकू उठाकर अचानक कविता पर हमला कर दिया। कविता के रोने व चिल्लाने की आवाज आने पर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। रिंकू ने बताया कि इससे पहले भी उसका जीजा बहन के साथ शराब के नशे में मारपीट करता था। दो महीने पहले ही दोनों पक्षों के मौजिज लोगों की उपस्थिति में समझौता हुआ था और कविता को आगे से ठीक रखने का आश्वासन दिया था। इसके बाद ही कविता को ससुराल भेजा गया था।

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