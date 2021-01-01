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भर्ती प्रक्रिया:एमओ की भर्ती शुरू होने से पहले ही विवादों में, चार सदस्य जांच कमेटी गठित

भिवानी2 घंटे पहले
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  • हिसार निवासी आवेदक की शिकायत पर डीसी ने सिटीएम की अध्यक्षता में बनाई कमेटी, सात दिन में देगी रिपोर्ट, 14 एलटी समेत 38 कर्मचारियों की भर्ती में भी हो चुका है फर्जीवाड़ा

सिविल अस्पताल में 14 एलटी समेत 38 कर्मचारियों की भर्ती में फर्जीवाड़े के बाद अब एनएचएम के माध्यम से हो रही मेडिकल ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया भी भर्ती होने से पहले ही विवादों में आ गई है। भर्ती के दौरान आवेदकों को एडिशनल क्वालिफिकेशन के रूप में दिए अतिरिक्त नंबरों की जांच के लिए डीसी ने सिटीएम की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की है।

कमेटी डॉक्यूमेंट की जांच के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ जिन मेडिकल ऑफिसर को अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, उन्हें निजी तौर पर बुलाकर भी पूछताछ की जाएगी। डीसी ने कमेटी को एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जनवरी में एनएचएम के तहत जिले में 3 मेडिकल ऑफिसर समेत 5 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।

भर्ती में हिसार निवासी डॉ. अभिलेख ने भी आवेदन किया था। डॉ. अभिलेख को आशंका हुई की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ नहीं हुई। इस संबंध में डॉ. अभिलेख ने मामले की शिकायत डीसी जयबीर सिंह आर्य को दी और भर्ती किए गए आवेदनकर्ताओं को दिए गए अतिरिक्त नंबरों की जांच करवाने की मांग की है।

इस आधार पर डीसी ने सिटीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की है, जिसमें सिटीएम के अलावा सीएमओ डॉ. सपना गहलावत, डिप्टी सीएमओ डॉ. कृष्ण कुमार व डीसी ऑफिस के अकाउंटेंट ऑफिसर को शामिल किया गया है। कमेटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कमेटी ने एनएचएम के नोडल ऑफिसर से आवेदनकर्ताओं को अतिरिक्त अंक दिए जाने के संबंध में जानकारी मांगी तो उक्त जिम्मेदारी अधिकारियों ने कमेटी को रिपोर्ट दी है कि आवेदनकर्ताओं को एडिशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर अतिरिक्त अंक दिए हैं। कमेटी अब एडिशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी कि डॉक्यूमेंट सही है या गलत।

यूं दिए गए हैं अंक

  • बेसिक क्वालिफिकेशन के तौर पर 50 अंक
  • एडिशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 25 अंक
  • 4-5 सदस्यों की समिति ने आवेदनकर्ता को 5 अंकों में से उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए हैं।

पहले भी हुआ था फर्जीवाड़ा

सिविल अस्पताल में एनएचएम भर्ती प्रक्रिया में पहले भी फर्जीवाड़ा हुआ था। पिछले साल जिले में एनएचएम के माध्यम से 14 एलटी समेत 38 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, लेकिन खुद ठेकेदार ने ही शिकायत की कि जो कर्मचारी भर्ती किए गए हैं उन के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। दो बार लिस्ट पर भी आवेदनकर्ताओं की विवाद समाप्त न होने पर भर्ती को रद्द कर दिया गया था।

शिकायत निराधार है: डॉ. प्रवीन

एक आवेदनकर्ता ने डीसी को शिकायत दी थी। डीसी ने कमेटी बनाई है और कमेटी जांच कर रही है। आवेदनकर्ताओं को नियमों के अनुसार अंक प्रदान किए गए हैं। जिनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन थी, उन्हें उसी हिसाब से कमेटी ने अंक दिए हैं। डीसी को दी गई शिकायत निराधार है।'' -डॉ. प्रवीन, एनएचएम के नोडल अधिकारी, सिविल अस्पताल।

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