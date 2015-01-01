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कृषि विभाग का विशेष शिविर:किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और खेती की नई तकनीकें बताईं

बवानीखेड़ा3 घंटे पहले
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से बवानीखेड़ा स्थित अनाज मंडी में जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर किया। इसमें धान बिजाई करने वाले गांवों के किसान, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भिवानी के अधिकारी एंव कृषि विज्ञान केन्द्र भिवानी के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ओला ने मुख्य अतिथि के रूप से शिरकत की तथा उपस्थित किसानों को पराली नहीं जलाने की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा ने फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा किसानों को पराली न जलाने का आह्वान किया। सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यन्त्रों के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ-साथ उन्होंने सीआरएम फर्म मशीनरी मोबाइल एप के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार किसान इस एप के माध्यम से अपने नजदीकी स्थापित कस्टम हायरिंग से फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यन्त्र विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किराये पर ले सकते हैं। डॉ. राजेंद्र कौशिक द्वारा पराली जलाने से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे मे विस्तार से चर्चा की।

कृषि विज्ञान केन्द्र भिवानी से वैज्ञानिक डॉ. मीनू ने फसल अवशेष जलाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथा डॉ. मुरारी लाल डीईएस ने उपस्थित किसानों को सब्जी एवं बागबानी की खेती के बारे में तथा इससे मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। नाबार्ड के डीडीएम सोहन लाल द्वारा उनके विभाग में किसानों से सम्बन्धित चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सत्यवीर शर्मा, तकनीकी सहायक डॉ. संजय मेचू व डॉ. बलबीर शर्मा एवं कृषि विकास अधिकारी तरुण कुमार सहित अनेक किसान मौजूद रहे।

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