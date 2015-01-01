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आदेश:अमरूत योजना के तहत चल रहा पानी निकासी काम 31 मार्च से पहले पूरा करने के दिए निर्देश

भिवानी4 घंटे पहले
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  • राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्य न करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर होगी कार्रवाई

डीसी जयबीर सिंह आर्य ने गुरुवार को शहर में बरसाती पानी की निकासी को लेकर अमरूत योजना के तहत किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को मार्च महीने के अंत तक पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि शहर में बरसाती के दिनो में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए अमरूत योजना के तहत पाइप डालने का कार्य किया जा रहा है।

इस लाइन से करीब आधा शहर जुड़ेगा। पाइप लाइन से पानी को प्रेम नगर के पास घग्घर ड्रेन में डाला जाएगा। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने डीसी को बताया कि उनके विभाग द्वारा नगर परिषद प्रशासन को सड़क से पाइप लाइन डालने की परमिशन दी जा चुकी है। डीसी ने इस दौरान मौजूद उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह व यातायात पुलिस प्रभारी हरिओम को निर्देश दिए कि वाहनों को इस प्रकार डायवर्ट किया जाए कि शहर में जाम की स्थिति न बने। डीसी ने बिजली निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि पाइप लाइन डालने के कार्य के दौरान आने वाले बिजली के ट्रांसफार्मर या पोल को शीघ्र हटवाएं। डीसी ने अधिकारियों को 31 मार्च तक इस योजना के शुभारंभ करवाने के निर्देश दिए।

डीसी ने सरल पोर्टल की समीक्षा भी की

अगर सरल पोर्टल पर आने वाले आवेदनों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डीसी जयबीर सिंह आर्य ने डीआरडीए सभागार में सरल पोर्टल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि पंचायत भवन में प्रतिदिन शिविर लगा कर श्रमिकों के सहायता से संबंधित केसों का निपटारा करे। गरीब व पात्र व्यक्तियों को सरकार की तरफ से प्रदान की जाने वाली सरकारी सहायता बिना किसी देरी के निर्धारित समयावधि में प्रदान करवाएं। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मंगलवार से पंचायत भवन में खुला दरबार लगाएंगे और प्रतिदिन एक योजना के हिसाब से मामलों का निपटारा करेंगे। खुले दरबार में आवेदनकर्ता को भी बुलाया जाएगा।

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