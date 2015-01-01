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वेबिनार:वर्चुअल माध्यम से हुई जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला की एलुमनी मीट

भिवानी4 घंटे पहले
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विश्व व्यापी कोरोना महामारी का संक्रमण ना हो इसी को मद्देनजर जवाहर नवोदय विद्यालय देवराला में वर्चुअल, ऑनलाइन माध्यम से एलुमनी मीट (पूर्व छात्र सम्मेलन) किया गया। कार्यक्रम के शुरू में जेएनवी देवराला एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने सभी सदस्यों का स्वागत किया जबकि कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के सचिव डॉ. राकेश सहरावत ने किया।

वर्चुअल माध्यम से हुई एलुमनी मीट में उपराज्यपाल लद्दाख के सचिव रविंद्र कुमारी दांगी ने छात्रों को कहा कि प्रशासनिक सेवा में जाने की जितनी बड़ी चुनौती होती है, उससे भी कहीं बड़ी चुनौती प्रशासनिक सेवा में आने के बाद शुरू होती है। इसरो से वैज्ञानिक आशीष लांबा ने छात्रों को बताया की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहो।

नायब तहसीलदार लोहारू अशोक सांखला ने कहा कि अब हमें समाज को ऋण चुकाना है और ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशना है। एसिसटेंट कमांडेंट नरेश लेघां ने छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग शुरू करने पर जोर दिया। प्रो नविता ने छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। विद्यालय के पूर्व छात्र एवं वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने छात्रों को प्रशासनिक सेवा में आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने कोरोना जैसी महामारी में भी हमें ऑनलाइन आपस में जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र उनसे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकता है। अमेरिका से जुड़े वैज्ञानिक मनमीत रावत ने कहा कि हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को मेहनत भी करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य महेन्द्र कुमार गोयल ने सभी पूर्व छात्रों की सराहना की। कार्यक्रम संचालन एसोसिएशन के सचिव एवं एचएयू हिसार वैज्ञानिक डॉ. राकेश सहरावत ने किया। वर्चुअल मीट में विद्यालय के उप-प्राचार्य अनिल शर्मा, शिक्षक महेश कुमार राव, मुकेश सैनी, दीपक यादव, रितु सिंह, ईश्वर सिंह सहित स्टाफ सदस्य व छात्र व छात्राएं भी जुड़े और पूर्व छात्रों के विचारों को सुना।

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