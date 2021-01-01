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वेदर अपडेट:आज से अधिकतम पारे में होगी बढ़ोतरी

भिवानी5 घंटे पहले
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रविवार काे धूप निकलने पर नेहरू पार्क में खेलते बच्चे। - Dainik Bhaskar
रविवार काे धूप निकलने पर नेहरू पार्क में खेलते बच्चे।
  • बीते साल से 30 ज्यादा रहा अधिकतम तापमान, सर्दी से मिली राहत

लगातार तीन चार दिनों से दिन में निकल रही अच्छी धूप से कुछ राहत महसूस की जा रही है, लेकिन पूरे दिन सर्द हवाएं अभी भी आमजन को परेशान कर रही है। उधर शाम होते ही सर्दी फिर लौट आती है। रविवार को भिवानी का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गत वर्ष 31 जनवरी को अधिकतम तापमान 18 डिग्री व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया था।

रविवार को प्रतिदिन की तरह सर्दी के बीच लोगों की शुरूआत हुई। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे लेकिन सूर्यदेव ने जल्द ही लोगों को दर्शन दे दिए। इससे सर्दी से ठिठुर रहे लोगों ने राहत महसूस की तो वहीं दिन में बच्चे भी पार्क में खेलने के लिए पहुंचे। शाम ढलने के बाद सूर्यदेव फिर से बादलों की ओट में छिप गए और सर्दी बढ़ गई। आगामी कुछ दिन लोगों को तेज सर्दी से कुछ हद तक राहत मिलने के आसार हैं।

स्वास्थ के लिए ये बरतें सावधानियां

धूप खिलने पर भी गर्म कपड़ों को पहने रहें। ऐसा नहीं करने से सर्द हवाओं से बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है।

सर्दी से बचने के लिए धूप सेंकने के बाद एकदम से छाया में न जाएं। पहले तेज धूप से हलकी धूप में जाएं, फिर छाया में जाएं।

गले को ढककर रखें। गले में कम तापमान से इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है।

भोजन ताजा ही खाएं। ठंडा भोजन करने से परहेज करें।

जानिए.. ये भी

हवा की गति- तीन किलोमीटर प्रतिघंटा

आर्द्रता- 47 प्रतिशत

एक्यूआई- दाेपहर तीन बजकर पांच मिनट पर येलो मॉडरेट जोन में 174

कैसा रहेगा आगामी मौसम

आईएमडी के अनुसार आगामी तीन दिनों तक मौसम लगभग साफ रहेगा।

एक फरवरी को अधिकतम तापमान 23.0,न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

दो फरवरी को अधिकतम तापमान 23.0,न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

तीन फरवरी को अधिकतम तापमान 25.0,न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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