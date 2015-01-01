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त्योहार:धन तेरस पर बरसा धन, दो दिन में हुआ 55 करोड़ का कारोबार

भिवानी13 मिनट पहले
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भिवानी। दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में खरीददारी करने को बाजार में उमड़ी भीड़।
  • ऑटोमोबाइल, कपड़ा व आभूषण का हुआ ज्यादा कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक व जूते की भी जोरदार खरीददारी

धनतेरस पर इस बार बाजारों में लगभग 55 कराेड़ रुपये का कारोबार हुआ लेकिन बाजार पर कोरोना संक्रमण का 30 प्रतिशत प्रभाव दिखाई दिया। सबसे ज्यादा कारोबार ऑटोमोबाइल, कपड़ा व आभूषण का रहा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, जूते व अन्य जरूरी वस्तुओं की भी लोगों ने जमकर खरीददारी की है। धनतेरस पर इस बार लोगों ने दो दिन जमकर खरीददारी की है। गुरुवार को लगभग 20 करोड़ का कारोबार हुआ था और शुक्रवार को 35 करोड़ से ज्यादा की खरीददारी हुई है।

गुरुवार को सुबह नौ बजे से ही बाजारों में खरीददारों का आगमन शुरू हो गया था। दोपहर 12 बजे तक खासकर नया बाजार, बिचला बाजार, बर्तन बाजार, हांसी गेट से नया बाजार, कपड़ा बाजार, सराय चाेपटा, किरोड़ीमल मंदिर आदि बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी।

ये रही बाजारों में स्थिति

बाजारों में शाम पांच बजे तक लोग जमकर खरीददारी करते हुए दिखाई दिए। इसके चलते बाजारों में टू व्हीलर चालकों के लिए भी अपना वाहन निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकुलर रोड पर भी गाड़ियां व ऑटो रिक्शा दिनभर रेंग रेंग कर चलते दिखाई दिए। दिनभर हांसी गेट, घंटाघर, महम गेट, रोहतक गेट आदि क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रही।
पुलिस दिखाई दी मुस्तैद : बाजारों में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। इसके अलावा पुलिस के 40 बाइक राइडर व पीसीआर गश्त पर रही।

बर्तन बाजार : बिचला बाजार स्थित बर्तन बाजार में दो दिनों में चार करोड़ का कारोबार हुआ है। इस बार हाई एनोडाइज, मैट फिनिश कॉपर, गरम खाना रखने के स्टील के बर्तन के अलावा घरेलू उपयोग के बर्तनों की ज्यादा डिमांड रही।

सर्राफा बाजार : शहर के सर्राफा बाजार में इस बार लोगों का उत्साह खासा रहा। सर्राफा बाजार पर कोरोना का असर दिखाई नहीं दिया। पिछले वर्ष की तरह ही आभूषणों का कारोबार हुआ। मार्केट में इस बार ज्वेलरी के डिजाइन एक से बढ़कर एक आए हुए थे। इसके अलावा चांदी के सिक्के, गणेश लक्ष्मी के अलावा सोने के सिक्के व चांदी के बर्तनों की भी डिमांड रही है। दो दिन में लगभग 10 करोड़ का कारोबार हुआ है।

कपड़ा बाजार : कपड़ा मार्केट में ग्राहकों की पसंद को देखते हुए ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कंपनियों की अलग-अलग रेंज बाजार में उपलब्ध रही। युवा जींस, शर्ट के अलावा गर्म वस्त्रों की जमकर खरीददारी हुई है। बच्चों की ड्रेस में फैंसी फ्राक, लेगीज, टॉप जींस टी शर्ट सबसे ज्यादा बिके। धनतेरस पर कपड़ा कारोबार 15 करोड़ से अधिक रहा। रामा साड़ी पैलेस के संचालक प्रवीण गर्ग ने बताया कि साड़ियाें के बाजार ने भी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है।

ऑटोमोबाइल बाजार : धनतेरस के दिन लोग वाहन खरीदना भी शुभ मानते हैं। इसलिए शहर का ऑटोमोबाइल बाजार पिछले दो दिनों से पूरी तरह गर्म रहा। दो दिनों में ऑटोमोबाइल का कारोबार लगभग 22 करोड़ रुपये का रहा है। पिछले दो दिन में लगभग दो हजार बाइक बिक्री हुई है। इसके अलावा 400 स्कूटी की खरीद हुई है। इसी प्रकार गाड़ियों की खरीददारी भी हुई है। दो दिन में 150 से ज्यादा कार बिक्री हुई है।

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