पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कंस्ट्रक्शन वर्क:बासिया भवन से लघु सचिवालय व शहीद भगत सिंह चौक से नेताजी सुभाषचंद्र बोस ग्रीन बेल्ट तक बनेगी नई सड़क

भिवानीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्रीन बेल्ट में पेड़ों में छंटाई की बाद कवर्ड डस्टबिन रखे जाएंगे, डीसी ने अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने के दिए निर्देश

बासिया भवन से लघु सचिवालय और शहीद भगत सिंह चौक से नेताजी सुभाषचंद्र बोस तक के सड़क मार्गों का नव निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भगत सिंह चौक से सिटी रेलवे स्टेशन तक के मार्ग का भी नव निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा उक्त मार्गों के साथ ग्रीन बेल्ट में पेड़ों में छंटाई की बाद कवर्ड डस्टबिन रखे जाएंगे।

इस संबंध में डीसी ने हुडा के संबंधित अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं। हुडा विभाग अपने अधीनस्थ क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों का नव निर्माण व मरम्मत का कार्य करेगा। इस संबंध में डीसी जयबीर सिंह आर्य ने विभाग के अधिकारियों को एस्टिमेट तैयार करने के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने गुरुवार को विभाग के अधिकारियों के साथ उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निरीक्षण किया और टूटे मार्गों के नव निर्माण के साथ ग्रीन बेल्ट व स्ट्रीट लाइटें भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

जानिए डीसी ने क्या दिए हैं निर्देश
डीसी जयबीर सिंह आर्य ने गुरुवार को हुडा एस्टेट ऑफिसर विजय राठी, कार्यकारी अभियंता भूपेंद्र, एसडीओ किशोरीलाल, नगर परिषद के ईओ संजय यादव व सफाई निरीक्षक विकास कुमार के साथ क्षतिग्रस्त मार्गों का निरीक्षण किया और उन्होंने हुडा अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र इन मार्गों का नव निर्माण करवाया जाए। इस पर अधिकारियों ने डीसी को भरोसा दिलाया की जल्द एस्टीमेट बनाकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। एक मार्ग का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। इस दौरान सड़क मार्गों के साथ पड़ी गंदगी पर नप अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि मुख्य मार्गों के साथ किसी भी सूरत में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जल्दी कचरा प्वाइंटों पर डस्टबिन रखवाने के निर्देश दिए।

इन मार्गों का भी होगा नव निर्माण

  • भगत सिंह चौक से सिटी रेलवे स्टेशन तक लगभग एक किलो मीटर लंबे फोरलेन मार्ग का नव निर्माण किया जाएगा। यह मार्ग पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसमें दो हजार से भी ज्यादा गड्ढे हुए है। कई स्थानों से 40 से 50 फुट तक सड़क मार्ग पूरी तरह से ही गायब हो चुका है। इस मार्ग का आधा हिस्सा बीएंडआर विभाग के अंडर में तथा आधा हिस्सा हुडा विभाग के अंडर में आता है। हुडा विभाग इस मार्ग का नव निर्माण करवाएगा। इस संबंध में डीसी जयबीर सिंह ने विभाग के अधिकारियों को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए हैं।
  • शहीद भगत सिंह चौक से नेताजी सुभाषचंद्र बोस तक का सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है। इस आधे किलोमीटर लंबे मार्ग पर 200 से भी ज्यादा गड्ढे बने हुए हैं। सेक्टर से शहर में आने वाला यह मुख्य मार्ग है और इसी मार्ग पर लघु सचिवालय के अलावा चिड़िया घर, पंचायत भवन, फायर ब्रिगेड आदि विभाग है। लघु सचिवालय में स्थित सभी प्रशासनिक अधिकारी व न्यायाधीशों की गाड़ियां इस मार्ग से होते हुए लघु सचिवालय में प्रवेश करते हैं। हुडा विभाग इस मार्ग का नव निर्माण करेगा।
  • बासिया भवन से चिड़ियाघर रोड तक के फोर लेन मार्ग का पुराना हाउसिंग बोर्ड के सामने से चिड़ियाघर रोड तक पहुंचने वाले एक तरफ के मार्ग का नव निर्माण करवाया जाएगा। यह मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और इस पर लगभग एक करोड़ की लागत आएगी, जबकि दूसरे तरफ के मार्ग की मरम्मत करवाई जाएगी।
  • उक्त सड़क मार्गों साथ क्षतिग्रस्त ग्रीन बेल्ट को भी दुरूस्त करवाया जाएगा और खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाए। इन मार्गों के साथ-साथ जहां कचरा प्वाइंट बने हुए है वहां बड़े कवर्ड डस्टबिन रखे जाएंगे।
ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें