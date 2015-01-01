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सुविधा:शहर के सबसे पुराने लोहारू राेड ओवरब्रिज की जगह बनेगा नया आरओबी

भिवानी9 घंटे पहले
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  • 80 के दशक में बना लोहारू रोड रेलवे ओवरब्रिज हो चुका है खस्ताहाल, नए पुल के निर्माण की ड्राइंग पर काम शुरू, इंजीनियर जल्द शुरू करेंगे सर्वे

शहर के सबसे पुराने 80 के दशक में बने लोहारू राेड ओवरब्रिज की खस्ता होती जा रही नींव के चलते अब यहां नए ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस बार ओवरब्रिज कितना लंबा, चौड़ा व किस आकार में बनेगा इसकी ड्राइंग पर कवायद शुरू हो चुकी है। ओवरब्रिज पुराने ओवरब्रिज के स्थान पर बनेगा या आसपास भूमि पर बनाया जाएगा, इसके लिए जल्द ही इंजीनियर सर्वे शुरू करेंगे।

लोहारू रोड रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 1971 में हुआ था। पांच दशक पुराना यह ओवरब्रिज अब खस्ताहाल में है। 15 में से तीन पिलरों के सरिये सीमेंट व कंकरीट को छोड़कर बाहर निकले दिखाई देने लगे हैं। तीन पिलरों के आसपास गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें बरसाती पानी जमा हो जाता है। इसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण लंबे समय तक पानी जमा रहने से सीमेंट के पिलर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा पुल पर ट्रैफिक का लोड भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार ने ओवरब्रिज के स्थान पर नया ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

चल रहे हैं 200 से भी अधिक ओवरलोड वाहन

लोहारू रोड ओवरब्रिज से प्रतिदिन सुबह से शाम तक 200 से भी ज्यादा ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इनमें अधिकांश खनन संबंधित सामान के होते हैं। वाहनों के अनुसार भार निर्धारित है। 6 टायरी ट्रक के लिए नौ टन भार निर्धारित होता है, लेकिन ये 15 टन तक वजन उठाते हैं। दस टायरी ट्रक के लिए 18 टन निर्धारित हैं, लेकिन ये 45 टन तक वजन उठाते हैं। 12 टायरी ट्रक के लिए 25 टन भार निर्धारित होता है, लेकिन 50 टन तक भार उठाते हैं, जो सड़क क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण है।

मरम्मत के बावजूद पुल पर बना रोड भी क्षतिग्रस्त

पिछले साल 42 लाख की लागत से लोहारू रोड ओवरब्रिज की मरम्मत का कार्य किया गया था। पुल पर 366 मीटर लंबे रोड पर तारकोल रोड़ी के अलावा मैस्टिक लेयर भी डाली गई थी। रोड की मरम्मत में 35 दिन का समय लगा, लेकिन यह रोड 35 दिन भी नहीं चल पाया था। रोड तीन स्थानों पर लगभग पांच-पांच फुट के क्षेत्र में उखड़ गया है। पुल पर बने रोड में एनएचआई के इंजीनियर व अधिकारी भी ज्वाइंट को सही से नहीं मिला पाए। इसके कारण रोड पर अब भी ज्वाइंट के पास गड्ढे बने हुए हैं। भारी वाहनों के गुजरने से पुल की हालत दिनोदिन खस्ता होती जा रही है।

2012 से है एनएचएआई के अंडर में

लोहारू रोड ओवरब्रिज लगभग 800 मीटर लंबा है। निर्माण के बाद अगस्त 2012 तक पुल की देखरेख व जीर्णोद्धार का जिम्मा लोक निर्माण विभाग की निर्माण शाखा पर रहा। सितंबर 2012 को रोहतक से भिवानी होते हुए लोहारू तक की सड़क को नेशनल हाईवे नंबर 709 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसके बाद से इस आरओबी का दायरा भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आ गया।

40 टन भार वहन करने की क्षमता

लोहारू ओवरब्रिज की क्षमता 40 टन भार की है। इससे अधिक भार वाले ओवरलोड वाहनों के गुजरने से पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस मार्ग से प्रतिदिन 40 से 50 हजार वाहन गुजरते हैं। इनमें से 15 हजार भारी वाहन होते हैं। पुल से ओवरलोड व 40 टन से अधिक भार के वाहन भी गुजर रहे हैं। इससे पुल की भार क्षमता दिनोदिन कम होती जा रही है, वहीं पिलरों को भी नुकसान पहुंच रहा है।

अभी पाइपलाइन में है प्रपोजल: एक्सईएन

बीएंडआर विभाग के कार्यकारी अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि लोहारू रोड ओवरब्रिज के स्थान पर नए ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी इसका प्रपोजल पाइप लाइन में है। नए पुल के निर्माण की ड्राइंग पर कार्य हो रहा है। पुल कितना लंबा-चौड़ा होगा आदि अभी तय नहीं है।

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