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निधि समर्पण अभियान:भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए वृद्ध महिला ने दी एक महीने की पेंशन

भिवानी/कैरू5 घंटे पहले
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भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए गांव लेघा में एक माह की पेंशन देती वृद्ध महिला। - Dainik Bhaskar
भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए गांव लेघा में एक माह की पेंशन देती वृद्ध महिला।

लेघां में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर भवन में इस अभियान में जुटे सभी कार्यकर्ताओं का भगवान श्रीराम की तस्वीर से युक्त बैज लगाकर सम्मान किया।

गांव लेघां में शुरू किए गए निधि समर्पण अभियान में जहां कार्यकर्ताओं का गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया गया वहीं एक वृद्ध महिला ने घी का दीप जलाकर रोली से तिलक कर रामभक्तों का सम्मान किया। उन्होंने अपनी एक माह की पेंशन भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण में समर्पित की। वहीं गांव के करीब एक दर्जन से अधिक छाेटे बच्चों ने अपनी गुल्लक में जमा किए पैसे गुल्लक तोड़ कर भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण हेतु दी।

आरएसएस से वरिष्ठ पदाधिकारी सत्यनारायण मित्तल व विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष प्रदीप बंसल ने कहा कि भगवान श्रीराम मंदिर के निर्माण को लेकर गांव लेघा में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिला है। प्रदीप बंसल ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बने इसके लिए भिवानी जिले में दाे लाख से अधिक परिवारों से सम्पर्क करके मंदिर निर्माण के लिए उनसे योगदान लिया जा रहा है।

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