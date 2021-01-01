पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:जैन चौक पर दुकान में चोरी करने का एक आरोपी गिरफ्तार

भिवानी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने जैन चौक में हुई चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जैन चौक निवासी भगवान दास ने थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई की थी कि पुराना कमेटी मोहल्ला में स्थित उसकी दुकान से 19 नवंबर को उसकी दुकान से चोर नगदी व सामान चोरी करके ले गए। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना शहर भिवानी में पंजीबद्ध किया था।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी को अभियोग में कार्रवाई करते हुए थाना शहर के अंतर्गत पुलिस चौकी जैन चौक के मुख्य सिपाही नरेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ दुकान से चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जैन चौक निवासी गोबिंद के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से 2500 रुपये बरामद किए गए हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser