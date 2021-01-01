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कोविड-19:कोरोना संक्रमण से एक और मौत, दो नए केस मिले

भिवानी2 घंटे पहले
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  • अब तक जिले में 6,323 लोग हो चुके हैं संक्रमित, 145 मरीजों की जा चुकी है जान

जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही बेहद धीमी हो गई है लेकिन बीमार व बुजुर्गों के लिए संक्रमण अभी भी जानलेवा साबित हो रहा है। लीवर व फेफड़ों की बीमारी से पहले से ग्रस्त एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। जबकि बुधवार को जिले में दो नए संक्रमित मरीज मिले हैं।

अभी तक 6,323 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके है 145 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग को बुधवार को कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत की सूचना मिली। गांव मोरका सिवानी निवासी 35 वर्षीय संक्रमित देवेंद्र की हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई।

बताया जाता है कि देवेंद्र शराब का आदि था और वह फेफड़े व लीवर की बीमारी से ग्रस्त था। इसके चलते उसे 29 जनवरी को हिसार के जिंदल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां से उसे अग्रोहा मेडिकल भेज दिया गया था। जहां उपचार के दौरान मंगलवार देर शाम उसने दम तोड़ दिया।

मरने वाले ज्यादातर बुजुर्ग व बीमारियों से ग्रस्त

जिले में अभी तक 145 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें से 123 संक्रमित मरीज ऐसे थे जो पहले से कैंसर, लीवर, फेफड़े, शुगर, अस्थमा, हार्ट आदि की बीमारियों से ग्रस्त थे। इनमें से भी अधिकतर मृतकों की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। मंगलवार देर शाम उपचार के दौरान पहले से बीमार एक संक्रमित की मौत हो गई। इससे स्पष्ट है कि संक्रमण पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए अभी भी जानलेवा साबित हो रहा है।

903 लोगों के सैंपल लिए

स्वास्थ्य विभाग संक्रमण को लेकर अब भी पूरी तरह से गंभीर है और लगातार जिले में सैंपलिंग अभियान चलाए हुए है। बुधवार को 903 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। विभाग अभी तक 1,78,280 लोगों के सैंपल ले चुका है। जिले में अब चार कोरोना एक्टिव मरीज हैं।

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