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दाखिला:कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर खुला

भिवानीएक घंटा पहले
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  • 9 से 14 नवंबर तक बिना लेट फीस एडमिशन ले सकेंगे विद्यार्थी

कॉलेजों में सात सितंबर से ऑनलाइन एडमिशन की प्रकिया चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ कॉलेजों की खाली सीटें ओपन फिजिकल काउंसिलिंग के तहत नहीं भर पाई हैं। कॉलेज की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए दोबारा ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है। विद्यार्थी 13 नवंबर तक कॉलेजाें की खाली पड़ी सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कॉलेजों को खाली सीटों की जानकारी उच्चतर शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर सात नवंबर तक जानकारी देनी थी। कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन 9 नवंबर से l4 नवंबर तक बिना किसी लेट फीस के फिजिकल काउंसिलिंग के तहत विद्यार्थियों के एडमिशन होंगे।

कॉलेजों में यूजी व पीजी सेकंड व फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा कराने का समय बढ़ा दिया है। विद्यार्थी अब 10 नवंबर तक फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा सकेंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इसे पहले पांच नवंबर तक यूजी व पीजी सेकेंड व फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को फीस जमा कराने के आदेश दिए गए थे।

अपनी पसंद के अनुसार बदल सकेंगे सब्जेक्ट व संकाय

कॉलेजों में यदि विद्यार्थी एडमिशन के समय अपने सब्जेक्ट व संकाय नहीं बदल पाए हैं तो विद्यार्थी अब 14 नवंबर से पहले बदल सकेंगे। कॉलेज स्तर पर ये कार्य ऑफलाइन मोड पर होगा। ऑनलाइन मोड के दौरान काफी विद्यार्थी हैं जो अपने मनपसंद कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं बदल पाए थे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को 14 नवंबर से पहले विद्यार्थियों के ऑफलाइन मोड से सब्जेक्ट व संकाय बदलाव करने के आदेश जारी किए हैं।

13 तक कर सकते हैं आवेदन

कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों पर एडमिशन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए दोबारा से ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है। विद्यार्थी 13 नवंबर तक खाली पड़ी सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों में खाली सीटों पर एडमिशन 9 नवंबर से l4 नवंबर तक बिना किसी लेट फीस के फिजिकल काउंसिलिंग के तहत विद्यार्थियों के एडमिशन होंगे।'' -प्रो. रेखा शर्मा, नोडल अधिकारी, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी।

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