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सेवा बहाली की मांग:शारीरिक शिक्षकों ने भेदभाव का आरोप लगा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

भिवानीएक घंटा पहले
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भाजपा सरकार एक तरफ तो रामराज लाने की बात कर रही है वहीं दूसरी और 1983 हरियाणा शारीरिक शिक्षकों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है जिसे हरियाणा शारीरिक शिक्षक किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात लघु सचिवालय के बाहर आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा ने कही।

शारीरिक शिक्षकों की मांग का समर्थन सर्व कर्मचारी संघ ने धरने पर नारेबाजी की। अजीत राठी, राजेश लाम्बा, भरत सिंह खटाणा, दलबीर सिंह सांगवान, राजेश शर्मा, ओम प्रकाश शेखावत ने कहा कि आज प्रत्येक वर्ग सरकार की नीतियों से नाखुश है। कर्मचारी वर्ग का लगातार शोषण किया जा रहा है। वर्ष 2010 में लगे 1983 पीटीआई को बाहर का रास्ता दिखाकर सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखा दी है। यदि सरकार चाहे तो विधानसभा में विधेयक लाकर 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर नौकरी पर रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को सर्व कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित कन्वेंशन में शारीरिक शिक्षक संघ पदाधिकारी भाग लेंगे तथा 26 नवम्बर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा शारीरिक शिक्षकों की बहाली की मांग की जाएगी। गुरुवार को क्रमिक अनशन पर विनोद कुमार, प्रवीण कुमारी, कर्मदीप, रीतू रानी रहे जबकि अध्यक्षता सतीश कुमार ने की। इस अवसर पर वीरेंद्र घनघस, राजपाल तंवर, जय प्रकाश परमार, सुशील कुमार, सहदेव, राजकुमार राघव, सुनील कुमार, लीलूराम, रमन कुमार, पतराम आदि उपस्थित थे।

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