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मुहिम:युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज लहराने व नशे से दूर रहने की दिलाई शपथ

भिवानी5 घंटे पहले
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26 जनवरी को किसान परेड में 30 लाख तिरंगे एक साथ फहराए जिसे देखकर केंद्र की तानाशाही सरकार के माथे पर बल पड़ा। अगर तिरंगा फहराने से सरकार में घबराहट हो रही है तो किसानी से जुड़े हर घर पर राष्ट्र ध्वज शान से लहराएगा। युवा कल्याण संगठन यह मुहिम चलाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज हर घर की शान बने। हर घर पर ध्वज लहराए।

यह बात युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने भिवानी के बीटीएम रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों पर फहराए जाने की शपथ दिलाते हुए कही। उन्होंने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ-साथ युवाओं को नशे से दूर रहने की भी शपथ दिलवाई। कमल सिंह ने कहा कि यह समय किसानी को बचाने का है। देश के किसान को गद्दार, खालिस्तानी और राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है जोकि अति निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को राष्ट्रीय ध्वज से ही भय है तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के माध्यम से ही सरकार की तानाशाही प्रवृति का विरोध किया जाएगा।

युवा कल्याण संगठन यह मुहिम चलाएगा कि हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज हो ताकि यह गूंगी बहरी और अंधी सरकार आम जनमानस के विरोध को सुन, समझ और देख सके। इस अवसर पर पार्षद बलवान सिंह, अनिल शेषमा, विकास पंघाल, नवीन अरोड़ा, कनिष्क शर्मा, पुखराज पंघाल, विकास पुजारी, गोलू गो सेवक, मीनू प्रेमनगर व शिवा आदि मौजूद रहे।

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