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रजिस्ट्रेशन:सेना भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू, ऑनलाइन आवेदन दो मार्च तक

भिवानी2 घंटे पहले
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सेना में सिपाही फार्मा की खुली भर्ती 18 से 25 मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन दो मार्च तक खुले रहेंगें।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देखें। भर्ती कार्यालय चरखी दादरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदकों के प्रवेश पत्र वेबसाइट अथवा उनकी इमेल पर जारी कर दिया जाएगा। प्रार्थी प्रवेश पत्र पर दी हुई तारीख व समय पर इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, ऊना (हिमाचल प्रदेश) में रैली नोटिफिकेशन में दर्ज सभी दस्तावेजों के साथ भर्ती प्रकिया के लिए रिपोर्ट करें। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से पहले सभी उम्मीदवार को कोरोना जांच करवाना तथा कोरोना वायरस मुक्त प्रमाण-पत्र साथ लाना आवश्यक है।

विशेष जानकारी के लिए प्रार्थी वेबसाइट पर इस भर्ती कार्यालय के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन देखें। प्रवेश पत्र की जानकारी के लिए प्रार्थी अपना पंजीकृत ईमेल और प्रोफाइल लगातार देखते रहें। भर्ती रैली में प्रवेश से पूर्व उम्मीदवार अपने दांतों व कानों की सफाई, बाल कटवा कर तथा शरीर को साफ-सुथरा करके आएं ताकि पहचान एवं डॉक्टरी जांच में असुविधा न हो। उम्मीदवार भर्ती में मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही आएं।

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