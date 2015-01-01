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रोष:लघु सचिवालय के बाहर बर्खास्त शारीरिक शिक्षकों ने उठाई सेवा बहाली की मांग

भिवानीएक घंटा पहले
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लघु सचिवालय के बाहर बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों के धरने पर सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, हेमसा, ज्ञान विज्ञान समिति, हसला, हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघ ने बहाली का समर्थन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के जिला प्रधान दिलबाग जांगड़ा ने किया।

अजीत राठी, जगबीर कासनिया, राजेश ढांडा, नंदकिशोर सोलंकी, मा. वजीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2010 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे 1983 पीटीआई को सरकार जल्द बहाल करे। उन्होंंने कहा कि सरकार आए दिन कर्मचारियों का शोषण करती आ रही है जबकि ये कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा शारीरिक शिक्षक खिलाड़ियों को मैदान में तैयार करके उसको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और सरकार की झोली में मैडल लाकर देते हैं।

ये सब शारीरिक शिक्षकों की बदौलत ही सम्भव है। इसलिए उन द्वारा किए गए विशेष कार्यों को दर किनार ना करके उनकी बहाली के लिए कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करे जिससे उनके परिवार की रोजी रोटी चल सके। गुरुवार काे अनशन पर मदन लाल सरोहा, नीतूरानी, मीन रानी, प्रवीण कुमारी बैठे। अनशनकारियों की अध्यक्षता राजपाल यादव पीटीआई कर रहे थे। इस अवसर पर बिमला देवी घनघस, रामफल देशवाल, संतोष देशवाल, राजेश लाम्बा, राजेश सम्भ्रवाल, राकेश मलिक, राजेश श्योराण, मुकेश कुमार, अमित कुमार, ईश्वर फौजी आदि उपस्थित थे।

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